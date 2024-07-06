6 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 21) пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024.

В 3-м раунде травяного мейджора украинка одолела 10-ю ракетку мира Онс Жабер (Тунис) в двух сетах за 1 час и 21 минуту.

Встреча завершилась победой Свитолиной со счетом 6:1, 7:6 (7:4).

Жабер в 2022 и 2023 годах играла в финале травяного мейджора.

В следующем раунде Уимблдона Свитолина сыграет против Ван Синьюй (Китай, WTA 42).

Видеообзор матча 1/16 финала Уимблдона-2024 Элина Свитолина – Онс Жабер