Уимблдон06 июля 2024, 21:34 | Обновлено 06 июля 2024, 21:35
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Видеообзор матча 1/16 финала Уимблдона-2024 Элина Свитолина – Онс Жабер
6 июля украинка пробилась в 4-й раунд травяного мейджора, переиграв 10-ю ракетку мира
06 июля 2024, 21:34 | Обновлено 06 июля 2024, 21:35
523
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6 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 21) пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024.
В 3-м раунде травяного мейджора украинка одолела 10-ю ракетку мира Онс Жабер (Тунис) в двух сетах за 1 час и 21 минуту.
Встреча завершилась победой Свитолиной со счетом 6:1, 7:6 (7:4).
Жабер в 2022 и 2023 годах играла в финале травяного мейджора.
В следующем раунде Уимблдона Свитолина сыграет против Ван Синьюй (Китай, WTA 42).
Видеообзор матча 1/16 финала Уимблдона-2024 Элина Свитолина – Онс Жабер
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