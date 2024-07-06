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Уимблдон
06 июля 2024, 21:34 | Обновлено 06 июля 2024, 21:35
523
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Видеообзор матча 1/16 финала Уимблдона-2024 Элина Свитолина – Онс Жабер

6 июля украинка пробилась в 4-й раунд травяного мейджора, переиграв 10-ю ракетку мира

06 июля 2024, 21:34 | Обновлено 06 июля 2024, 21:35
523
1
Видеообзор матча 1/16 финала Уимблдона-2024 Элина Свитолина – Онс Жабер
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер и Элина Свитолина

6 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 21) пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024.

В 3-м раунде травяного мейджора украинка одолела 10-ю ракетку мира Онс Жабер (Тунис) в двух сетах за 1 час и 21 минуту.

Встреча завершилась победой Свитолиной со счетом 6:1, 7:6 (7:4).

Жабер в 2022 и 2023 годах играла в финале травяного мейджора.

В следующем раунде Уимблдона Свитолина сыграет против Ван Синьюй (Китай, WTA 42).

Видеообзор матча 1/16 финала Уимблдона-2024 Элина Свитолина – Онс Жабер

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видео Элина Свитолина Онс Жабер Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Трегубов Дмитро
Хто ж це таку нарізку зробив - лише 2 м'ячі Еліни...
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