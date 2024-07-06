Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина СВИТОЛИНА: «Тай-брейк – это всегда что-то вроде лотереи»
Уимблдон
06 июля 2024, 21:05 |
1045
0

Элина СВИТОЛИНА: «Тай-брейк – это всегда что-то вроде лотереи»

Украинка прокомментировала победу над Онс Жабер в 1/16 финала Уимблдона-2024

06 июля 2024, 21:05 |
1045
0
Элина СВИТОЛИНА: «Тай-брейк – это всегда что-то вроде лотереи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

6 июля украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Онс Жабер в 1/16 финала Уимблдона-2024.

После завершения встречи украинка провела флеш-интервью на корте:

«Гаэль? Сегодня у нашей семьи была немного другая история. Было очень обидно, когда Гаэль вчера проиграл, но мне кажется, что Григор Димитров сыграл невероятно. Я была немного вдохновлен его вчерашним выступлением. Учитывая сегодняшнюю поддержку Гаэля, мне действительно здорово видеть его рядом со мной. Всегда поддерживает. Всегда рядом со мной. Это что-то особенное.

Матч с Жабер? Это был действительно напряженный второй сет. Я старалась сохранять концентрацию. Для меня большое облегчение выиграть этот тай-брейк. Тай-брейк – это всегда что-то вроде лотереи… И я чувствую, что сегодня я – победительница.

Нелегко играть с таким чемпионом, как Онс Жабер. Здесь она провела великолепные два финала. Всегда очень сложно играть на траве. Было важно отыгрывать одно очко за раз и концентрироваться только на нем. Сегодня я показала великолепный теннис и была довольна тем, как справилась с трудными моментами. Я действительно испытываю облегчение и довольна своим выступлением», – сказала Элина.

По теме:
Видеообзор матча 1/16 финала Уимблдона-2024 Элина Свитолина – Онс Жабер
ФОТО. Легенда украинского футбола посетил матч Свитолиной на Уимблдоне
Елена Рыбакина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Онс Жабер Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?
Футбол | 06 июля 2024, 03:14 2
У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?
У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?

Украинцем заинтересовался «Арсенал» и «Челси»

Свитолина переиграла 10-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024
Теннис | 06 июля 2024, 20:05 22
Свитолина переиграла 10-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024
Свитолина переиграла 10-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024

Элина разобралась с Онс Жабер в 3-м раунде травяного мейджора

Радукану снялась с микста. Энди Маррей больше не сыграет на Уимблдоне
Теннис | 06.07.2024, 19:53
Радукану снялась с микста. Энди Маррей больше не сыграет на Уимблдоне
Радукану снялась с микста. Энди Маррей больше не сыграет на Уимблдоне
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Футбол | 05.07.2024, 22:10
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Футбол | 06.07.2024, 00:46
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
06.07.2024, 15:40 18
Футбол
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
04.07.2024, 19:45 19
Теннис
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
05.07.2024, 07:21
Бокс
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
06.07.2024, 08:06 1
Бокс
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
05.07.2024, 16:46 14
Футбол
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
06.07.2024, 07:11 14
Футбол
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
05.07.2024, 13:33 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем