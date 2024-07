Элина СВИТОЛИНА: «Тай-брейк – это всегда что-то вроде лотереи»

6 июля украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Онс Жабер в 1/16 финала Уимблдона-2024.

После завершения встречи украинка провела флеш-интервью на корте:

«Гаэль? Сегодня у нашей семьи была немного другая история. Было очень обидно, когда Гаэль вчера проиграл, но мне кажется, что Григор Димитров сыграл невероятно. Я была немного вдохновлен его вчерашним выступлением. Учитывая сегодняшнюю поддержку Гаэля, мне действительно здорово видеть его рядом со мной. Всегда поддерживает. Всегда рядом со мной. Это что-то особенное.

Матч с Жабер? Это был действительно напряженный второй сет. Я старалась сохранять концентрацию. Для меня большое облегчение выиграть этот тай-брейк. Тай-брейк – это всегда что-то вроде лотереи… И я чувствую, что сегодня я – победительница.

Нелегко играть с таким чемпионом, как Онс Жабер. Здесь она провела великолепные два финала. Всегда очень сложно играть на траве. Было важно отыгрывать одно очко за раз и концентрироваться только на нем. Сегодня я показала великолепный теннис и была довольна тем, как справилась с трудными моментами. Я действительно испытываю облегчение и довольна своим выступлением», – сказала Элина.

