Натан АКЕ: «В первые 10-15 минут мы играли очень хорошо»

Защитник сборной Нидерландов Натан Аке поделился впечатлениями от выхода в полуфинал Евро после победы над Турцией (2:1).

«Нам нужно было продемонстрировать свой настрой. Уступая 0:1 этой команде, которая очень и очень сильна в обороне, которая так упорно сражается и за которую столько болельщиков... Это была хорошая возможность проявить себя.

В первые 10-15 минут или вроде того мы находили свободное пространство в средней линии и играли очень хорошо. Затем стало что-то менятьс, нас загнали назад, и отыскивать его стало сложнее. Но во втором тайме мы выпустили вперед Вегхорста, стали часто посылать мяч в штрафную и подборами играли на вторых мячах. Благодаря этому мы создали больше моментов и получили больше свободы действий.

У нас на скамейке запасных столько игроков, которые могут решить исход встречи! Они могут и помочь довести игру до победы, и создать моменты впереди. У нас очень сильная команда», – сказал Аке.