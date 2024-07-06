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  4. ВИДЕО. Мерино отпраздновал гол так, как его отец 33 года назад
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 00:23 | Обновлено 06 июля 2024, 01:04
649
0

ВИДЕО. Мерино отпраздновал гол так, как его отец 33 года назад

События разворачивались возле углового флажка на том же стадионе в Штутгарте

06 июля 2024, 00:23 | Обновлено 06 июля 2024, 01:04
649
0
ВИДЕО. Мерино отпраздновал гол так, как его отец 33 года назад
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский футболист Микель Мерино отпраздновал победный гол так, как праздновал его отец 33 года назад на этом же стадионе

В немецком Штутгарте 5 июля cостоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев по итогам овертаймов.

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На 119-й минуте второй гол для испанцев забил Микель Мерино. Это взятие ворот стало победным для Фурия Роха.

Празднуя гол, Микель оббежал вокруг углового флажка так, как это сделал его отец Анхель Мерино 33 года назад на том же стадионе в Штутгарте.

5 ноября 1991 года гол Анхеля Мерино помог Осасуне одержать гостевую победу над Штутгартом (3:2) во втором раунде Кубка УЕФА 1991/92.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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