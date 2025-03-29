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  4. ФОТО. Девушка игрока УПЛ показала грудь до и после операции по увеличению
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 15:17 |
2333
6

ФОТО. Девушка игрока УПЛ показала грудь до и после операции по увеличению

Яна Андрущенко считает, что всегда выглядела хорошо

29 марта 2025, 15:17 |
2333
6
ФОТО. Девушка игрока УПЛ показала грудь до и после операции по увеличению
Instagram. Яна Андрущенко

Яна Андрущенко, девушка украинского нападающего ковалевского «Колоса» Даниила Алефиренко, продолжает отвечать на вопросы подписчиков в Instagram-stories.

На этот раз сексапильную блондинку попросили показать, как она выглядела до операции по увеличению груди. Кроме фото, красавица добавила еще и текст:

«Я всегда выглядела хорошо. Но если можно улучшить, то почему бы этого не сделать».

Позже Яна опубликовала ответ на комплимент от подписчика, на котором четко можно заметить, как ее изменила операция.

Недавно Яна Андрущенко подробно рассказала об операции по увеличению груди.

ФОТО. Девушка игрока УПЛ показала грудь до и после операции по увеличению

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фото lifestyle Колос Ковалевка Даниил Алефиренко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 6
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Spaceman
Ще одна шмара..
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+5
Serhii P.
Скільки можна постити цих силіконових сосалок? Вони всі на одне лице - з накачаними губами, цицьками та задом. Це спортивний сайт, чи каталог футбольних шльондр?
Ответить
+5
Lulinnha
Шкаф в комнате более полезен чем это чудовище из пластмассы и силикона...
Ужас ! 
Ответить
+2
Перець
Сосальник норм 
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+2
Alfred
Краще мозок собі збільшила.
Ответить
0
Сергей Викторович
Главная спортивная новость Украины ?
Ответить
0
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