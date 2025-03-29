Яна Андрущенко, девушка украинского нападающего ковалевского «Колоса» Даниила Алефиренко, продолжает отвечать на вопросы подписчиков в Instagram-stories.

На этот раз сексапильную блондинку попросили показать, как она выглядела до операции по увеличению груди. Кроме фото, красавица добавила еще и текст:

«Я всегда выглядела хорошо. Но если можно улучшить, то почему бы этого не сделать».

Позже Яна опубликовала ответ на комплимент от подписчика, на котором четко можно заметить, как ее изменила операция.

Недавно Яна Андрущенко подробно рассказала об операции по увеличению груди.

ФОТО. Девушка игрока УПЛ показала грудь до и после операции по увеличению