ВИДЕО. Как Испания вырвала победу у Германии на 119-й минуте на Евро-2024

В немецком Штутгарте 5 июля cостоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча прошла на стадионе «МХП Арена». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев по итогам овертаймов.

На 119-й минуте второй гол Фурии Рохи забил Микель Мерино. Ассист отдал Дани Ольмо. У Ольмо гол + голевая.

❗️ ВИДЕО. Как Испания вырвала победу у Германии на 119-й минуте

ГОЛ! 2:1, Микель Мерино (119 мин.)