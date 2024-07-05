Чемпионат Европы05 июля 2024, 21:52 | Обновлено 05 июля 2024, 22:15
2003
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ВИДЕО. Как Испания вырвала победу у Германии на 119-й минуте на Евро-2024
Микель Мерино вывел испанцев в 1/2 финала Евро-2024, установив итоговый счет – 2:1
05 июля 2024, 21:52 | Обновлено 05 июля 2024, 22:15
2003
0
В немецком Штутгарте 5 июля cостоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.
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Встреча прошла на стадионе «МХП Арена». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев по итогам овертаймов.
На 119-й минуте второй гол Фурии Рохи забил Микель Мерино. Ассист отдал Дани Ольмо. У Ольмо гол + голевая.
❗️ ВИДЕО. Как Испания вырвала победу у Германии на 119-й минуте
ГОЛ! 2:1, Микель Мерино (119 мин.)
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