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Чемпионат Европы
05 июля 2024, 21:52 | Обновлено 05 июля 2024, 22:15
2003
0

ВИДЕО. Как Испания вырвала победу у Германии на 119-й минуте на Евро-2024

Микель Мерино вывел испанцев в 1/2 финала Евро-2024, установив итоговый счет – 2:1

05 июля 2024, 21:52 | Обновлено 05 июля 2024, 22:15
2003
0
ВИДЕО. Как Испания вырвала победу у Германии на 119-й минуте на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Штутгарте 5 июля cостоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча прошла на стадионе «МХП Арена». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев по итогам овертаймов.

На 119-й минуте второй гол Фурии Рохи забил Микель Мерино. Ассист отдал Дани Ольмо. У Ольмо гол + голевая.

❗️ ВИДЕО. Как Испания вырвала победу у Германии на 119-й минуте

ГОЛ! 2:1, Микель Мерино (119 мин.)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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