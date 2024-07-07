Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 7 июля

7 июля украинские теннисистки будут представлены на Уимблдоне только в матчах парных разрядов врозлого турнира и в соревнованиях юниоров.

В субботу на корты Лондона выйдут пять украинок.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. Второй круг парного разряда

Корт №12. 1 запуск (13:00)

​ Надежда Киченок / ​ Тимеа Бабош – Николь Мелихар / Эллен Перес [3]

Корт №17. 3 запуск (16:00*)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Яна Сизикова / Ван Яфань

Уимблдон. Третий круг парного разряда

Корт №16. 2 запуск (14:30*)

Людмила Киченок / Алена Остапенко [9] – Тереза Михаликова / Оливия Николз

Уимблдон. Первый круг микста

Корт №18. 4 запуск (17:30*)

Даяна Ястремская / Макс Перселл – Эна Сибахара / Натаниэль Ламмонс

Корт №16. 4 запуск (17:30*)

Людмила Киченок / Мате Павич [3] – Николь Мелихар / Джон Пирс

Корт будет определен позже. (не ранее 19:00*)

Надежда Киченок / Сандер Жилле – Хезер Уотсон / Джо Солсбери

Уимблдон. Юниоры

Корт №10. 5 запуск (19:00*)

Елизавета Котляр – Кристина Пеничкова [9]

*ориентировочное время начала по Киеву

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