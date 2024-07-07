Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 7 июля
В воскресенье на корты Лондона выйдут 5 украинок
7 июля украинские теннисистки будут представлены на Уимблдоне только в матчах парных разрядов врозлого турнира и в соревнованиях юниоров.
В субботу на корты Лондона выйдут пять украинок.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Уимблдон. Второй круг парного разряда
Корт №12. 1 запуск (13:00)
Надежда Киченок / Тимеа Бабош – Николь Мелихар / Эллен Перес [3]
Корт №17. 3 запуск (16:00*)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Яна Сизикова / Ван Яфань
Уимблдон. Третий круг парного разряда
Корт №16. 2 запуск (14:30*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [9] – Тереза Михаликова / Оливия Николз
Уимблдон. Первый круг микста
Корт №18. 4 запуск (17:30*)
Даяна Ястремская / Макс Перселл – Эна Сибахара / Натаниэль Ламмонс
Корт №16. 4 запуск (17:30*)
Людмила Киченок / Мате Павич [3] – Николь Мелихар / Джон Пирс
Корт будет определен позже. (не ранее 19:00*)
Надежда Киченок / Сандер Жилле – Хезер Уотсон / Джо Солсбери
Уимблдон. Юниоры
Корт №10. 5 запуск (19:00*)
Елизавета Котляр – Кристина Пеничкова [9]
*ориентировочное время начала по Киеву
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