S1mple ответил на вопрос про лучшего футболиста

Легенда киберспорта в дисциплине Counter-Strike Александр s1mple Костылев рассказал о своих впечатлениях от Евро-2024.



«Смотрю каждый матч, очень интересные игры, жаль Турцию, Германию и Швейцарию , очень близкие матчи».



Также s1mple рассказал о матче Португалия – Франция, а также рассказал о своём фаворите на копа Америка: «Португалию вообще не жаль, ужасно играли, Аргентина забирает копа Америку».



А под конец Александр ответил на вопрос про лучшего игрока в истории: «Месси>Роналдо, не стоит забывать кто тут ГоАт».



Стоит отметить, что Александр Костылев находится в инактиве с 26 октября 2023. С того момента он провёл лишь 1 официальный матч.