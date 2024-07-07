Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Киберспорт
  3. Новости киберспорта
  4. S1mple ответил на вопрос про лучшего футболиста
CS2
07 июля 2024, 03:40 | Обновлено 07 июля 2024, 03:44
60
0

S1mple ответил на вопрос про лучшего футболиста

Также украинский киберспортсмен рассказал о своих впечатлениях от Евро-2024

07 июля 2024, 03:40 | Обновлено 07 июля 2024, 03:44
60
0
S1mple ответил на вопрос про лучшего футболиста
HLTV. Игрок s1mple

Легенда киберспорта в дисциплине Counter-Strike Александр s1mple Костылев рассказал о своих впечатлениях от Евро-2024.

«Смотрю каждый матч, очень интересные игры, жаль Турцию, Германию и Швейцарию , очень близкие матчи».

Также s1mple рассказал о матче Португалия – Франция, а также рассказал о своём фаворите на копа Америка: «Португалию вообще не жаль, ужасно играли, Аргентина забирает копа Америку».

А под конец Александр ответил на вопрос про лучшего игрока в истории: «Месси>Роналдо, не стоит забывать кто тут ГоАт».

Стоит отметить, что Александр Костылев находится в инактиве с 26 октября 2023. С того момента он провёл лишь 1 официальный матч.

По теме:
Роналду обратился к болельщикам после вылета с Евро-2024
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я думаю, что Роналду нужно заканчивать со сборной»
Обиделся из-за пенальти? Роналду отписался от игрока сборной Португалии
киберспорт Александр s1mple Костылев CS2 Криштиану Роналду Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Португалии по футболу
Алексей Тиньков Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Волевой шаг в полуфинал. Сборная Нидерландов одолела Турцию
Футбол | 06 июля 2024, 23:56 14
Волевой шаг в полуфинал. Сборная Нидерландов одолела Турцию
Волевой шаг в полуфинал. Сборная Нидерландов одолела Турцию

Команда Рональда Кумана вышла в 1/2 финала

«Он легко победит». Хан дал неожиданный прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 06 июля 2024, 17:13 1
«Он легко победит». Хан дал неожиданный прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он легко победит». Хан дал неожиданный прогноз на реванш Усик – Фьюри

Экс-чемпион мира считает фаворитом Тайсона

ОФИЦИАЛЬНО. Woro2k покинул Monte
Киберспорт | 05.07.2024, 14:55
ОФИЦИАЛЬНО. Woro2k покинул Monte
ОФИЦИАЛЬНО. Woro2k покинул Monte
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Футбол | 06.07.2024, 07:11
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 06.07.2024, 10:06
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
06.07.2024, 15:40 19
Футбол
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
05.07.2024, 22:10
Футбол
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
05.07.2024, 18:11 38
Теннис
У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?
У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?
06.07.2024, 03:14 4
Футбол
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
05.07.2024, 13:33 48
Футбол
Шеннон Бриггс назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Формана
Шеннон Бриггс назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Формана
06.07.2024, 07:10
Бокс
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
06.07.2024, 22:22
Футбол
Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
05.07.2024, 07:05 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем