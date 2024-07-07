S1mple ответил на вопрос про лучшего футболиста
Также украинский киберспортсмен рассказал о своих впечатлениях от Евро-2024
Легенда киберспорта в дисциплине Counter-Strike Александр s1mple Костылев рассказал о своих впечатлениях от Евро-2024.
«Смотрю каждый матч, очень интересные игры, жаль Турцию, Германию и Швейцарию , очень близкие матчи».
Также s1mple рассказал о матче Португалия – Франция, а также рассказал о своём фаворите на копа Америка: «Португалию вообще не жаль, ужасно играли, Аргентина забирает копа Америку».
А под конец Александр ответил на вопрос про лучшего игрока в истории: «Месси>Роналдо, не стоит забывать кто тут ГоАт».
Стоит отметить, что Александр Костылев находится в инактиве с 26 октября 2023. С того момента он провёл лишь 1 официальный матч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Рональда Кумана вышла в 1/2 финала
Экс-чемпион мира считает фаворитом Тайсона