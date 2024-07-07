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Чемпионат Европы
07 июля 2024, 01:35 |
527
0

Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024 после четвертьфинальных матчей

Opta считает, что больше всего шансов у Испании

07 июля 2024, 01:35 |
527
0
Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024 после четвертьфинальных матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании

Завершились четвертьфинальные матчи Евро-2024. В полуфинал турнира вышли сборные Франции, Англии, Испании и Нидерландов.

В полуфинале французы сыграют с испанцами, а англичанам будут противостоять нидерландцы.

После завершения матчей 1/4 финала Евро-2024 авторитетный статистический портал Opta проанализировал шансы на победу у сборных, которые продолжают участвовать в турнире.

Главным фаворитом на победу на Евро-2024 называется сборная Испании, шансы Фурии Рохы оцениваются в 32.17%. Далее следуют французы – 27.31% и англичане – 26.59%. Меньше всего шансов у Нидерландов – всего 13.93%.

Первый полуфинал Евро-2024 Испания – Франция состоится 9 июля, а Нидерланды – Англия – 10 июля.

Фавориты Евро-2024 по версии Opta

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Дмитро Олійник Источник: The Analyst
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