Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
В полуфиналах сыграют: Испания – Франция, Нидерланды – Англия
Вечером 6 июля состоялись два заключительных матча 1/4 финала Евро-2024 и определены все полуфиналисты турнира.
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Сборная Англии по пенальти обыграла команду Швейцарии (1:1, пен. 5:3), а Нидерланды одержала волевую победу над Турцией (2:1).
Первый полуфинальный матч между Испанией и Францией пройдет 9 июля в 22:00 в Мюнхене.
В другом полуфинале сыграют Нидерланды и Англия, игра состоится 10 июля в 22:00 в Дортмунде.
Финальный матч запланирован на 14 июля в 22:00 на Олимпиаштадионе в Берлине.
Евро-2024
1/4 финала. 6 июля
19:00. Дюссельдорф. Англия – Швейцария – 1:1 (пен. 5:3)
Голы: Сака, 80 – Эмболо, 75
22:00. Берлин. Нидерланды – Турция – 2:1
Голы: Де Врей, 70, Мюлдюр, 76 (автогол) – Акайдын, 35
1/2 финала
9 июля. 22:00. Мюнхен. Испания – Франция
10 июля. 22:00. Дортмунд. Нидерланды – Англия
Финал
14 июля. Берлин
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