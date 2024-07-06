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  4. Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 23:59 |
1027
2

Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024

В полуфиналах сыграют: Испания – Франция, Нидерланды – Англия

06 июля 2024, 23:59 |
1027
2
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 июля состоялись два заключительных матча 1/4 финала Евро-2024 и определены все полуфиналисты турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Англии по пенальти обыграла команду Швейцарии (1:1, пен. 5:3), а Нидерланды одержала волевую победу над Турцией (2:1).

Первый полуфинальный матч между Испанией и Францией пройдет 9 июля в 22:00 в Мюнхене.

В другом полуфинале сыграют Нидерланды и Англия, игра состоится 10 июля в 22:00 в Дортмунде.

Финальный матч запланирован на 14 июля в 22:00 на Олимпиаштадионе в Берлине.

Евро-2024

1/4 финала. 6 июля

19:00. Дюссельдорф. Англия – Швейцария – 1:1 (пен. 5:3)

Голы: Сака, 80 – Эмболо, 75

22:00. Берлин. Нидерланды – Турция – 2:1

Голы: Де Врей, 70, Мюлдюр, 76 (автогол) – Акайдын, 35

1/2 финала

9 июля. 22:00. Мюнхен. Испания – Франция

10 июля. 22:00. Дортмунд. Нидерланды – Англия

Финал

14 июля. Берлин

Сетка плей-офф

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Макс Максов
Нідерланди можуть здивувати!
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serg8220100
Испания выиграет
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