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Чемпионат Европы
07 июля 2024, 00:51 |
133
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Итоги напряженного дня Евро-2024. Определена первая полуфинальная пара

Франция по пенальти одолела Португалию и в полуфинале сыграет с Испанией

07 июля 2024, 00:51 |
133
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Итоги напряженного дня Евро-2024. Определена первая полуфинальная пара
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 июля прошли два матча 1/4 финала Евро-2024 и определена первая полуфинальная пара.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В игре между сборными Португалии и Франции в основное и дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти точнее были французы. Единственную ошибку у Португалии допустил Жоау Феликс, попавший в штангу.

В 1/2 финала Франция сыграет против Испании, которая в четвертьфинале одолела Германию (2:1 д.ч.) благодаря голу Микеля Мерино в овертайме на 119-й минуте.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией пройдет 9 июля в 22:00 в Мюнхене. В другом полуфинале сыграют победители других четвертьфинальных матчей, которые состоятся 6 июля (Англия – Швейцария, Нидерланды – Турция).

Евро-2024. 1/4 финала

5 июля

19:00. Штутгарт. Испания – Германия – 2:1

Голы: Ольмо, 51, Мерино, 119 – Вирц, 89

22:00. Гамбург. Португалия – Франция – 0:0 (пен – 3:5)

6 июля

19:00. Дюссельдорф. Англия – Швейцария

22:00. Берлин. Нидерланды – Турция

1/2 финала

9 июля. 22:00. Мюнхен. Испания – Франция

10 июля. 22:00. Дортмунд. Победители четвертьфиналов 3 и 4

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Макс Максов
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