Итоги напряженного дня Евро-2024. Определена первая полуфинальная пара
Франция по пенальти одолела Португалию и в полуфинале сыграет с Испанией
Вечером 5 июля прошли два матча 1/4 финала Евро-2024 и определена первая полуфинальная пара.
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В игре между сборными Португалии и Франции в основное и дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти точнее были французы. Единственную ошибку у Португалии допустил Жоау Феликс, попавший в штангу.
В 1/2 финала Франция сыграет против Испании, которая в четвертьфинале одолела Германию (2:1 д.ч.) благодаря голу Микеля Мерино в овертайме на 119-й минуте.
Полуфинальный матч между Испанией и Францией пройдет 9 июля в 22:00 в Мюнхене. В другом полуфинале сыграют победители других четвертьфинальных матчей, которые состоятся 6 июля (Англия – Швейцария, Нидерланды – Турция).
Евро-2024. 1/4 финала
5 июля
19:00. Штутгарт. Испания – Германия – 2:1
Голы: Ольмо, 51, Мерино, 119 – Вирц, 89
22:00. Гамбург. Португалия – Франция – 0:0 (пен – 3:5)
6 июля
19:00. Дюссельдорф. Англия – Швейцария
22:00. Берлин. Нидерланды – Турция
1/2 финала
9 июля. 22:00. Мюнхен. Испания – Франция
10 июля. 22:00. Дортмунд. Победители четвертьфиналов 3 и 4
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