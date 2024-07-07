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  4. Букайо САКА: «Когда-то я не забил пенальти, поэтому хотел пробить снова»
Чемпионат Европы
07 июля 2024, 08:14 |
287
0

Букайо САКА: «Когда-то я не забил пенальти, поэтому хотел пробить снова»

Вингер сборной Англии прокомментировал победу над Швейцарией

07 июля 2024, 08:14 |
287
0
Букайо САКА: «Когда-то я не забил пенальти, поэтому хотел пробить снова»
УЕФА. Букайо Сака

Вингер сборной Англии Букайо Сака прокомментировал победу над национальной командой Швейцарии (1:1, 5:3 по пенальти) в четвертьфинальном матче Евро-2024:

«Давление пенальти – это то, что я принимаю. Однажды я потерпел неудачу, но я из тех, кто хочет снова оказаться в таком положении. Я знаю, что многие люди нервничают, например, моя семья, но я сохранил хладнокровие и забил пенальти.

Гранит Джака выиграл достаточно трофеев в этом сезоне! Я думаю, что он удивительный игрок, удивительный человек – скромность, которую он проявил после игры, чтобы подойти и пожать нам руки, говорит сама за себя. Я полон уважения и восхищения им и Швейцарией – они действительно подарили нам игру сегодня».

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сборная Англии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Англия - Швейцария Букайо Сака
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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