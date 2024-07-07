Букайо САКА: «Когда-то я не забил пенальти, поэтому хотел пробить снова»

Вингер сборной Англии Букайо Сака прокомментировал победу над национальной командой Швейцарии (1:1, 5:3 по пенальти) в четвертьфинальном матче Евро-2024:

«Давление пенальти – это то, что я принимаю. Однажды я потерпел неудачу, но я из тех, кто хочет снова оказаться в таком положении. Я знаю, что многие люди нервничают, например, моя семья, но я сохранил хладнокровие и забил пенальти.

Гранит Джака выиграл достаточно трофеев в этом сезоне! Я думаю, что он удивительный игрок, удивительный человек – скромность, которую он проявил после игры, чтобы подойти и пожать нам руки, говорит сама за себя. Я полон уважения и восхищения им и Швейцарией – они действительно подарили нам игру сегодня».