Украина. Премьер лига29 июня 2024, 13:55 |
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Источник: Черноморец начал выплату долгов, но у клуба есть проблемы
Есть долги еще за прошлый год
29 июня 2024, 13:55 |
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По информации ТаТоТаке, «Черноморец» начал выплату долгов игрокам команды, тренерам и персоналу клуба. Персонал получил зарплату за апрель в полном объеме, а игрокам и тренерам отдали около 70%.
У одесского клуба остается полная задолженность за май, а также частичная еще за июнь прошлого года. Кроме того, футболистам еще не отдали премии за победы в весенней части минувшего сезона.
На днях «Черноморец» покинул главный тренер Роман Григорчук, который подписал контракт с азербайджанским клубом «Нефтчи».
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