Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Черноморец начал выплату долгов, но у клуба есть проблемы
Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 13:55 |
847
0

Источник: Черноморец начал выплату долгов, но у клуба есть проблемы

Есть долги еще за прошлый год

29 июня 2024, 13:55 |
847
0
Источник: Черноморец начал выплату долгов, но у клуба есть проблемы
ФК Черноморец

По информации ТаТоТаке, «Черноморец» начал выплату долгов игрокам команды, тренерам и персоналу клуба. Персонал получил зарплату за апрель в полном объеме, а игрокам и тренерам отдали около 70%.

У одесского клуба остается полная задолженность за май, а также частичная еще за июнь прошлого года. Кроме того, футболистам еще не отдали премии за победы в весенней части минувшего сезона.

На днях «Черноморец» покинул главный тренер Роман Григорчук, который подписал контракт с азербайджанским клубом «Нефтчи».

По теме:
Стало известно, какой игрок чаще всех попадал в офсайд в сезоне УПЛ
ВИДЕО. Шахтер провел предыгровую тренировку в Словении
ВОЛЫНЕЦ: «Мне кажется, Полесью немного повезло с соперников в еврокубках»
Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный вратарь сборной Украины назвал главную причину провала на Евро
Футбол | 29 июня 2024, 07:45 13
Легендарный вратарь сборной Украины назвал главную причину провала на Евро
Легендарный вратарь сборной Украины назвал главную причину провала на Евро

Андрей Пятов оценил выступление украинцев на ЧЕ-2024

Анатолий ТРУБИН: «Это было особенное Евро для меня»
Футбол | 29 июня 2024, 10:33 7
Анатолий ТРУБИН: «Это было особенное Евро для меня»
Анатолий ТРУБИН: «Это было особенное Евро для меня»

Голкипер сборной Украины – о выступлении на Евро-2024

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, который вывел Реал в финал Лиги чемпионов, покинул клуб
Футбол | 28.06.2024, 19:26
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, который вывел Реал в финал Лиги чемпионов, покинул клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, который вывел Реал в финал Лиги чемпионов, покинул клуб
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
Футбол | 29.06.2024, 07:11
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
ФОТО. В сети появился вероятный дизайн форм Шахтера на новый сезон
Футбол | 29.06.2024, 13:36
ФОТО. В сети появился вероятный дизайн форм Шахтера на новый сезон
ФОТО. В сети появился вероятный дизайн форм Шахтера на новый сезон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трубин рассказал о ситуации с вызовом на Олимпиаду
Трубин рассказал о ситуации с вызовом на Олимпиаду
27.06.2024, 21:33 5
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
28.06.2024, 07:20 20
Футбол
Джошуа рассказал, действительно ли Дюбуа нанес легальный удар Усику в 2023
Джошуа рассказал, действительно ли Дюбуа нанес легальный удар Усику в 2023
27.06.2024, 12:00 2
Бокс
«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024
«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024
27.06.2024, 09:00 240
Футбол
Не Льюис. Майк Тайсон признался, кто для него был самым тяжелым соперником
Не Льюис. Майк Тайсон признался, кто для него был самым тяжелым соперником
29.06.2024, 03:01
Бокс
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
27.06.2024, 09:36 15
Футбол
Джошуа сделал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Джошуа сделал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
27.06.2024, 18:44 2
Бокс
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
27.06.2024, 21:24 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем