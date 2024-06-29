Источник: Черноморец начал выплату долгов, но у клуба есть проблемы

По информации ТаТоТаке, «Черноморец» начал выплату долгов игрокам команды, тренерам и персоналу клуба. Персонал получил зарплату за апрель в полном объеме, а игрокам и тренерам отдали около 70%.

У одесского клуба остается полная задолженность за май, а также частичная еще за июнь прошлого года. Кроме того, футболистам еще не отдали премии за победы в весенней части минувшего сезона.

На днях «Черноморец» покинул главный тренер Роман Григорчук, который подписал контракт с азербайджанским клубом «Нефтчи».