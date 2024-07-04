Может повторить? Полузащитник Днепра-1 простил долг Днепра
Новый клуб Максима Третьякова также должен игроку деньги
Полузащитник «Днепра-1» Максим Третьяков рассказал о долгах спортивного клуба и оригинального «Днепра».
– В сезоне 2015/16 ты был свидетелем того, как начинал разваливаться ФК «Днепр». Лично с тобой тогда рассчитались?
– Да, я застал ту ситуацию, еще в том «Днепре». Тот долг я простил команде ФК «Днепр». Это уже когда перешел в «Черноморец».
– За сколько месяцев задолжали?
– Кажется, за 4. В том сезоне у меня вообще уникальная ситуация сложилась. Из «Днепра» я ушел в аренду в «Металлист». А там также проблемы с финансами были. Поэтому мне, если не ошибаюсь, 4 зарплаты должны остались в «Днепре» и 5 – в «Металлисте». Мне кажется, что я тогда побил рекорд невыплат в УПЛ. Бесплатно почти весь сезон 2015/16 отработал. Но на тот момент, когда у меня не было еще семьи и детей, я воспринял это спокойно. Тогда мне просто хотелось играть в футбол на уровне клубов УПЛ.
– Некоторые говорят, что сейчас задержка с выплатами в «Днепре-1» достигла четырех месяцев?
– Плюс-минус, где-то так.
Ранее сообщалось, что Максимом Третьяковым интересуется «Кривбасс».
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