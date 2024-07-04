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  4. Может повторить? Полузащитник Днепра-1 простил долг Днепра
Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 09:35 |
1516
0

Может повторить? Полузащитник Днепра-1 простил долг Днепра

Новый клуб Максима Третьякова также должен игроку деньги

04 июля 2024, 09:35 |
1516
0
Может повторить? Полузащитник Днепра-1 простил долг Днепра
СК Днепр-1. Максим Третьяков

Полузащитник «Днепра-1» Максим Третьяков рассказал о долгах спортивного клуба и оригинального «Днепра».

– В сезоне 2015/16 ты был свидетелем того, как начинал разваливаться ФК «Днепр». Лично с тобой тогда рассчитались?

– Да, я застал ту ситуацию, еще в том «Днепре». Тот долг я простил команде ФК «Днепр». Это уже когда перешел в «Черноморец».

– За сколько месяцев задолжали?

– Кажется, за 4. В том сезоне у меня вообще уникальная ситуация сложилась. Из «Днепра» я ушел в аренду в «Металлист». А там также проблемы с финансами были. Поэтому мне, если не ошибаюсь, 4 зарплаты должны остались в «Днепре» и 5 – в «Металлисте». Мне кажется, что я тогда побил рекорд невыплат в УПЛ. Бесплатно почти весь сезон 2015/16 отработал. Но на тот момент, когда у меня не было еще семьи и детей, я воспринял это спокойно. Тогда мне просто хотелось играть в футбол на уровне клубов УПЛ.

– Некоторые говорят, что сейчас задержка с выплатами в «Днепре-1» достигла четырех месяцев?

– Плюс-минус, где-то так.

Ранее сообщалось, что Максимом Третьяковым интересуется «Кривбасс».

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Максим Третьяков Днепр Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу зарплаты долги финансы
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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