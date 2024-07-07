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Чемпионат Европы
07 июля 2024, 09:46 | Обновлено 07 июля 2024, 10:18
392
0

Хакан ЧАЛХАНОГЛУ: «Пройти так далеко – это честь»

Полузащитник сборной Турции прокомментировал поражение от Нидерландов

07 июля 2024, 09:46 | Обновлено 07 июля 2024, 10:18
392
0
Хакан ЧАЛХАНОГЛУ: «Пройти так далеко – это честь»
УЕФА. Хакан Чалханоглу

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу прокомментировал поражение от национальной команды Нидерландов (1:2) в четвертьфинальном матче Евро-2024:

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто присоединился. У нас был замечательный турнир. Нам всем очень грустно, но мы надеемся, что вернемся. К сожалению, это все. Мы зашли так далеко. Мы заставили нашу нацию почувствовать это волнение, насколько мы счастливы. В футболе случаются поражения. Наши болельщики аплодировали нам стоя в конце матча, а это хороший сигнал.

Второй тайм мы начали не очень хорошо и отставали. После второго гола Нидерландов мы перешли на длинные передачи. Такие вещи случаются. Это честь для нас, что мы прошли так далеко».

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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