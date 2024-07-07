Стефан ДЕ ВРЕЙ: «У Турции большое сердце»

Защитник сборной Нидерландов Стефан Де Врей прокомментировал победу над национальной командой Турции (2:1) в четвертьфинальном матче Евро-2024:

«Мнения о матче: Это была настоящая битва. У турецких футболистов большое сердце, и они являются очень качественными игроками. Иногда мы немного страдали, но мы хорошо справились и заслужили победу».

В полуфинале чемпионата Европы 2024 сборная Нидерландов сыграет против национальной команды Англии. Матч состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия).