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Чемпионат Европы
07 июля 2024, 10:46 |
75
0

Стефан ДЕ ВРЕЙ: «У Турции большое сердце»

Защитник сборной Нидерландов прокомментировал победу над Турцией

07 июля 2024, 10:46 |
75
0
Стефан ДЕ ВРЕЙ: «У Турции большое сердце»
УЕФА. Стефан Де Врей

Защитник сборной Нидерландов Стефан Де Врей прокомментировал победу над национальной командой Турции (2:1) в четвертьфинальном матче Евро-2024:

«Мнения о матче: Это была настоящая битва. У турецких футболистов большое сердце, и они являются очень качественными игроками. Иногда мы немного страдали, но мы хорошо справились и заслужили победу».

В полуфинале чемпионата Европы 2024 сборная Нидерландов сыграет против национальной команды Англии. Матч состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия).

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Стефан Де Врей сборная Турции по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Нидерланды - Турция
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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