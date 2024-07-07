Чемпионат Европы07 июля 2024, 10:07 |
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Салих ОЗДЖАН: «Нам очень жаль»
Полузащитник сборной Турции прокомментировал поражение от Нидерландов
07 июля 2024, 10:07 |
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Полузащитник сборной Турции и дортмундской «Боруссии» Салих Озджан прокомментировал поражение от национальной команды Нидерландов (1:2) в четвертьфинальном матче Евро-2024:
«Нам очень жаль. Наша команда – молодцы. Все выложились на полную и старались. Я очень рад, что играю в такой команде. Трудно сейчас подобрать слова. Я очень горжусь командой.
Мы все на эмоциях. Я очень хочу поблагодарить наших болельщиков. Нам всем сейчас грустно, но, надеюсь, прогресс нашей национальной сборной будет продолжаться».
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