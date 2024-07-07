Салих ОЗДЖАН: «Нам очень жаль»

Полузащитник сборной Турции и дортмундской «Боруссии» Салих Озджан прокомментировал поражение от национальной команды Нидерландов (1:2) в четвертьфинальном матче Евро-2024:

«Нам очень жаль. Наша команда – молодцы. Все выложились на полную и старались. Я очень рад, что играю в такой команде. Трудно сейчас подобрать слова. Я очень горжусь командой.

Мы все на эмоциях. Я очень хочу поблагодарить наших болельщиков. Нам всем сейчас грустно, но, надеюсь, прогресс нашей национальной сборной будет продолжаться».