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Чемпионат Европы
29 июня 2024, 19:01 | Обновлено 29 июня 2024, 19:41
942
0

Швейцария – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты матча 1/8 финала Евро-2024

29 июня 2024, 19:01 | Обновлено 29 июня 2024, 19:41
942
0
Швейцария – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 июня, в 19:00 начался матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды играют на Олимпийском стадионе в Берлине.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Швейцария заняла второе место в группе A, Италия финишировала второй в квартете B.

Победитель встречи Швейцария – Италия в 1/4 финала сразится с Англией (C1) или Словакией (E3), которые сыграют на день позже.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швейцария – Италия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Чемпионат Европы-2024. 1/8 финала.

Швейцария – Италия – 1:0
Гол: Фройлер (37)

(новость обновляется)

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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