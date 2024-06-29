Швейцария – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите лучшие моменты матча 1/8 финала Евро-2024
В субботу, 29 июня, в 19:00 начался матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды играют на Олимпийском стадионе в Берлине.
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Швейцария заняла второе место в группе A, Италия финишировала второй в квартете B.
Победитель встречи Швейцария – Италия в 1/4 финала сразится с Англией (C1) или Словакией (E3), которые сыграют на день позже.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швейцария – Италия, за которой можно следить в украинской версии сайта.
Чемпионат Европы-2024. 1/8 финала.
Швейцария – Италия – 1:0
Гол: Фройлер (37)
(новость обновляется)
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