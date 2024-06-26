Чемпионат Европы26 июня 2024, 19:10 |
1447
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Украина – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура группы E Евро-2024
26 июня 2024, 19:10 |
1447
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26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте проходит матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На старте турнира Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а затем одержала волевую победу над Словакией (2:1).
Украина – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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З такою грою нема надії . Все те ж поперек і воротарю Печалька .
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