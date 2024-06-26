Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 19:10 |
1447
1

Украина – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура группы E Евро-2024

26 июня 2024, 19:10 |
1447
1
Украина – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте проходит матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На старте турнира Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а затем одержала волевую победу над Словакией (2:1).

Украина – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
ВИДЕО. Словакия вышла вперед в матче против Румынии на 24-й минуте
Звезда Ман Сити покинул расположение Англии на Евро. Известна причина
ФОТО. На трибунах сборную Украину поддерживают много болельщиков
сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал молодого хавбека в Данию
Футбол | 26 июня 2024, 15:14 19
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал молодого хавбека в Данию
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал молодого хавбека в Данию

Кастильо перебрался в Мидтьюлланд

Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Бокс | 26 июня 2024, 09:24 5
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF

Дэн Рафаэль утверждает, что у Усика не было выбора

Чехия – Турция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 26.06.2024, 18:30
Чехия – Турция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Чехия – Турция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Футбол | 26.06.2024, 17:10
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Бокс | 26.06.2024, 06:15
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Василий Гредюшкин
З  такою  грою  нема  надії  .  Все  те ж  поперек і  воротарю  Печалька .
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
24.06.2024, 20:50 4
Бокс
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
25.06.2024, 11:17 2
Футбол
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
24.06.2024, 22:31 1
Теннис
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
24.06.2024, 21:45 11
Футбол
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
25.06.2024, 00:35 8
Футбол
Флорида выиграла у Эдмонтона 7-й матч финала и завоевала Кубок Стэнли
Флорида выиграла у Эдмонтона 7-й матч финала и завоевала Кубок Стэнли
25.06.2024, 05:56 4
Хоккей
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
25.06.2024, 06:23 10
Футбол
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
25.06.2024, 15:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем