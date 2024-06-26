​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте проходит матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

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На старте турнира Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а затем одержала волевую победу над Словакией (2:1).

Украина – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)