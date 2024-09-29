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29 сентября 2024, 01:20 | Обновлено 29 сентября 2024, 01:21
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0

Чемпионат U19. Динамо забило пять мячей Левому берегу

Подопечные Игоря Костюка не оставили шансов сопернику

29 сентября 2024, 01:20 | Обновлено 29 сентября 2024, 01:21
70
0
Чемпионат U19. Динамо забило пять мячей Левому берегу
Динамо Киев

Состоялся матч 8 тура чемпионата Украины по футболу U19. Киевское «Динамо» играло против земляков с «Левого берега» и не оставило шансов соперникам, разгромив их со счётом 5:0. Игра проходила на учебно-тренировочной базе «Левого берега».

После этой победы «Динамо» имеет 22 очка в восьми матчах и вместе с «Шахтером» находится на вершине турнирной таблицы.

Чемпионат U19. 8 тур

«Левый Берег» - «Динамо» - 0:5

28.09.2024. НТК «Левый Берег»

«Левый Берег»: Сташков, Запорожан (Грищенко, 67), Твердохлебов, Дементьев (к), Рашкивский, Бойченюк, Шусть, Миненко (Мирошниченко, 62), Дмитриев (Назарук, 62), Сидоров (Бричук, 46), Гереш.

«Динамо»: Суркис (к), Коробов, Сизонюк (Балаба, 46), Захарченко, Дикий, Пеикришвили (Ищенко, 75), Кремчанин, Осипенко (Билый, 67), Саленко, Редушко (Андрейко, 67), Герич (Пономаренко, 67).

Голы: Герич (17, 53), Осипенко (21), Кремчанин (28), Андрейко (74)

Предупреждение: Рашкивский (51), Билый (82)

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Сергей Рипьюк Источник: ФК Динамо Киев
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