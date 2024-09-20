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Украина. Премьер лига
20 сентября 2024, 20:34 | Обновлено 20 сентября 2024, 20:41
3109
59

Штрафы и дисквалификации. Решение УАФ по матчу Шахтер U-19 – Динамо U-19

Вердикт по матчу минувшего сезона

20 сентября 2024, 20:34 | Обновлено 20 сентября 2024, 20:41
3109
59
Штрафы и дисквалификации. Решение УАФ по матчу Шахтер U-19 – Динамо U-19
ФК Шахтер

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решение по матчу юношеского чемпионата Украины U-19 минувшего сезона между Шахтером и Динамо.

Тогда встреча отметилась потасовкой игроков, а также столкновениями с участием тренера Шахтера Алексея Белика и представителей Динамо Александра Ищенко и Сергея Мохника.

Полное решение УАФ по штрафам и дисквалификациям

– рассмотрев материалы о возможных нарушениях во время и после матча 28-го тура чемпионата Украины среди команд U-19 УПЛ «Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев), состоявшийся 10 мая 2024 года, обязал ФК «Шахтер» (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен и провести следующий матч без болельщиков (за несоблюдение ФК «Шахтер» (Донецк) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно – относительно проведения матча без зрителей);

– обязал ФК «Шахтер» (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за несанкционированное появление в игровой зоне посторонних лиц);

– обязал ФК «Шахтер» (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за скандирование оскорбительного характера);

– обязал ФК «Шахтер» (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) гривен (при использовании болельщиками пиротехнических средств в количестве 5 (пять) единиц);

– отстранил главного тренера ФК «Шахтер» (Донецк) U-19 Алексея Белика от участия в соревнованиях на 3 (три) матча (за жестокое поведение);

– применил к футболисту ФК «Шахтер» (Донецк) Антону Демченко санкцию в виде предупреждения (за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно – не проявил уважение к коллегам, соперникам, сотрудникам футбольных структур и т.п.);

– применил к футболисту ФК «Шахтер» (Донецк) Арсению-Тимофею Трохиму санкцию в виде предупреждения (за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно – не проявил уважения к коллегам, соперникам, сотрудникам футбольных структур и т.п.);

– обязал футболиста ФК «Динамо» (Киев) Вячеслава Суркиса уплатить обязательный денежный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) гривен (за провокационные действия, повлекшие за собой беспорядок на футбольном поле);

– обязал директора ДЮФШ «Динамо» (Киев) Александра Ищенко уплатить обязательный денежный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) гривен (за провокационные действия официального лица клуба);

– применил к заместителю генерального директора ФК «Динамо» (Киев) Сергею Мохнику санкцию в виде предупреждения (за несоблюдение Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно – не проявил уважения к коллегам, соперникам и т.п.);

– отстранил футболиста ФК «Динамо» (Киев) Назара Иваськива от участия в соревнованиях на 3 (три) матча (за жестокое поведение);

– обязал ФК «Шахтер» (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен (за поведение, вредящее репутации футбола);

– обязал ФК «Динамо» (Киев) уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен (за поведение, вредящее репутации футбола).

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 59
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А проигрывать надо уметь! Белик вообще неадекватная личность.
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+9
Falko
Динамо виграло 252,5:110 ;)
І відсторонення: я не дуже пам'ятаю, хто такий Іваськів. Бєліка пам'ятаю - це той гуй, що стрибав на Іщенка і розповідав про хлопчика у трус... зі зламаною рукою. До речі, як прізвище хлопчика, він, часом, у цих списках не фігурує?
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+8
serhiy
Ось вам і бамбаська суть. Динамівців розумію- на провокація тяжко не відповідати !  А бамбас бидлом був і бидлом залишиться.
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+6
avk2307
Ось гляньте останній матч кротів. Рахунок 1-1 , таймінг 1.54.43 - тупо порушення і гол у відповідь. зараховано.
https://www.youtube.com/watch?v=LePbGFYyS6c
Перед цією грою два пеналя неоднозначних для Шахтаря при рахунку рівному або в один мяч переваги 
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+3
Boodya
Нарешті, бляха!!
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+3
Pavel_i_CO
Фєдя АКакулька, прокинься... Ваш днонєтскій шахтьор гниє на сьомому місці УПЛ) Весь минулий сезон ти скулив, що Динамо Київ четверті. Чому зараз не пишеш, кто на якому місці?)
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+3
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Pavel_i_CO
Днонэтскоє бидло треба гнати не тільки з Києва, а з усіх українських міст.
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+2
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Pavel_i_CO
Фєдь, а чому ти не скидаєш відео того ж автора про ахмєтава?) Там і переглядів набагато більше і коментарі цікавіші).. Я тобі допоможу) https://m.youtube.com/watch?v=hyoAF7Mj5Gg&t=6s&pp=ygUy0J3
QvtCy0L7RgdC10LvQtdGG0YzQutC40Lkg0L_RgNC-INCw0YXQvNC10YLQvtCy0LA=
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+1
avk2307
І гляньте після тупого не призначення штрафного та червоної картки гравцю Шахтаря Ю19 коли всі в Щасливому здивовані навіть були, то ж не Львів , жодного комента від донецьких по порушенню....
Клоуни...
Якось так...
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0
avk2307
А порушення чітко визначені;1
1 ФК Шатар сплатити 100000 за недотримання умов безпеки
2. ФК Шахтар сплатити 25000 за несанкціоновану появу в ігровій зоні сторонніх осіб.
3 ФК Шахтар сплатити 25000 грн за скандування образливого характеру. ( от би на спорт.юа хоть по 200 грн за пост давали..)
Це ключовий момент .
По 2500 грн - то суперечки.
Подєлом організаторам і Бєліку на три гри навіть мало
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0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
МАЯ ХОРОШАЯ MAIN СКИНЬ АБАРОТЫ НАДА ПРЕДЕРЖЕВАТЦА ЛЕГЕНДЫ ПРА ТВАЮ НЕЙТРАЛЬНАСТЬ  ДАЛАЖУ КУРАТАРУ ЧЬТО ТЫ СПАЛИЛАСЬ  БУДЕМ ВЕЧЕРАМ ТЕБЕ ПЛОХА НАЙДЕШЬ ВА ВНЕАЧЕРЕДНУЮ ВЫЛАЗКУ К БРАТИКАМ БУРЯТИКАМ 
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-1
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Отаман
Дуже добре відео🥳 https://youtu.be/VvvpA2l7IFY?si=GuTqBQ6JNqyQE_9Z
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-2
Main
Динамовские работники труда, не напрягайтесь 
Берегите здоровье!!))
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-3
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Main
А если серьезно - надеюсь денежные штрафы пойдут на донаты ЗСУ а не ублюдочным функционерам УАФ на ручки и блокнотики 
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-3
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Main
Динамо нужно подавать аппеляцию
5 тысяч за уши Суркиса - это много 
Я думаю одного ухо можно скасить
Стюарды конечно виноваты в ушах Суркиса
Беспредел
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-3
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Main
Во всем виноват Шахтер 
Динамо не штрафовали 
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-3
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Отаман
Гуньдяївці після вечірньої молитви на рпц та гуньдяя, всі з'явилися на сайті срати під себе за мівіну та мило, від свого господаря кацапського щура суркіса😂
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-3
Dfs2262ar
От как шева зарабатывает теперь))) скока штрафов)) И это только один сраный матч малолеток))
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-3
Отаман
Чемпіонат U19 не головне це таке, дуже добре що головна команда Шахтаря кожен сезон виграє трофеї, а фк гуньдяй суркіса без трофеїв😂
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-9
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Main
Динамовские работники труда, минус на минус дает плюс))
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-9
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