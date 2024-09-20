Штрафы и дисквалификации. Решение УАФ по матчу Шахтер U-19 – Динамо U-19

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решение по матчу юношеского чемпионата Украины U-19 минувшего сезона между Шахтером и Динамо.

Тогда встреча отметилась потасовкой игроков, а также столкновениями с участием тренера Шахтера Алексея Белика и представителей Динамо Александра Ищенко и Сергея Мохника.

Полное решение УАФ по штрафам и дисквалификациям

– рассмотрев материалы о возможных нарушениях во время и после матча 28-го тура чемпионата Украины среди команд U-19 УПЛ «Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев), состоявшийся 10 мая 2024 года, обязал ФК «Шахтер» (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен и провести следующий матч без болельщиков (за несоблюдение ФК «Шахтер» (Донецк) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно – относительно проведения матча без зрителей);

– обязал ФК «Шахтер» (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за несанкционированное появление в игровой зоне посторонних лиц);

– обязал ФК «Шахтер» (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за скандирование оскорбительного характера);

– обязал ФК «Шахтер» (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) гривен (при использовании болельщиками пиротехнических средств в количестве 5 (пять) единиц);

– отстранил главного тренера ФК «Шахтер» (Донецк) U-19 Алексея Белика от участия в соревнованиях на 3 (три) матча (за жестокое поведение);

– применил к футболисту ФК «Шахтер» (Донецк) Антону Демченко санкцию в виде предупреждения (за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно – не проявил уважение к коллегам, соперникам, сотрудникам футбольных структур и т.п.);

– применил к футболисту ФК «Шахтер» (Донецк) Арсению-Тимофею Трохиму санкцию в виде предупреждения (за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно – не проявил уважения к коллегам, соперникам, сотрудникам футбольных структур и т.п.);

– обязал футболиста ФК «Динамо» (Киев) Вячеслава Суркиса уплатить обязательный денежный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) гривен (за провокационные действия, повлекшие за собой беспорядок на футбольном поле);

– обязал директора ДЮФШ «Динамо» (Киев) Александра Ищенко уплатить обязательный денежный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) гривен (за провокационные действия официального лица клуба);

– применил к заместителю генерального директора ФК «Динамо» (Киев) Сергею Мохнику санкцию в виде предупреждения (за несоблюдение Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно – не проявил уважения к коллегам, соперникам и т.п.);

– отстранил футболиста ФК «Динамо» (Киев) Назара Иваськива от участия в соревнованиях на 3 (три) матча (за жестокое поведение);

– обязал ФК «Шахтер» (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен (за поведение, вредящее репутации футбола);

– обязал ФК «Динамо» (Киев) уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен (за поведение, вредящее репутации футбола).