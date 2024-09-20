Штрафы и дисквалификации. Решение УАФ по матчу Шахтер U-19 – Динамо U-19
Вердикт по матчу минувшего сезона
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решение по матчу юношеского чемпионата Украины U-19 минувшего сезона между Шахтером и Динамо.
Тогда встреча отметилась потасовкой игроков, а также столкновениями с участием тренера Шахтера Алексея Белика и представителей Динамо Александра Ищенко и Сергея Мохника.
Полное решение УАФ по штрафам и дисквалификациям
– рассмотрев материалы о возможных нарушениях во время и после матча 28-го тура чемпионата Украины среди команд U-19 УПЛ «Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев), состоявшийся 10 мая 2024 года, обязал ФК «Шахтер» (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен и провести следующий матч без болельщиков (за несоблюдение ФК «Шахтер» (Донецк) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно – относительно проведения матча без зрителей);
– обязал ФК «Шахтер» (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за несанкционированное появление в игровой зоне посторонних лиц);
– обязал ФК «Шахтер» (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за скандирование оскорбительного характера);
– обязал ФК «Шахтер» (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) гривен (при использовании болельщиками пиротехнических средств в количестве 5 (пять) единиц);
– отстранил главного тренера ФК «Шахтер» (Донецк) U-19 Алексея Белика от участия в соревнованиях на 3 (три) матча (за жестокое поведение);
– применил к футболисту ФК «Шахтер» (Донецк) Антону Демченко санкцию в виде предупреждения (за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно – не проявил уважение к коллегам, соперникам, сотрудникам футбольных структур и т.п.);
– применил к футболисту ФК «Шахтер» (Донецк) Арсению-Тимофею Трохиму санкцию в виде предупреждения (за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно – не проявил уважения к коллегам, соперникам, сотрудникам футбольных структур и т.п.);
– обязал футболиста ФК «Динамо» (Киев) Вячеслава Суркиса уплатить обязательный денежный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) гривен (за провокационные действия, повлекшие за собой беспорядок на футбольном поле);
– обязал директора ДЮФШ «Динамо» (Киев) Александра Ищенко уплатить обязательный денежный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) гривен (за провокационные действия официального лица клуба);
– применил к заместителю генерального директора ФК «Динамо» (Киев) Сергею Мохнику санкцию в виде предупреждения (за несоблюдение Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно – не проявил уважения к коллегам, соперникам и т.п.);
– отстранил футболиста ФК «Динамо» (Киев) Назара Иваськива от участия в соревнованиях на 3 (три) матча (за жестокое поведение);
– обязал ФК «Шахтер» (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен (за поведение, вредящее репутации футбола);
– обязал ФК «Динамо» (Киев) уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен (за поведение, вредящее репутации футбола).
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І відсторонення: я не дуже пам'ятаю, хто такий Іваськів. Бєліка пам'ятаю - це той гуй, що стрибав на Іщенка і розповідав про хлопчика у трус... зі зламаною рукою. До речі, як прізвище хлопчика, він, часом, у цих списках не фігурує?
https://www.youtube.com/watch?v=LePbGFYyS6c
Перед цією грою два пеналя неоднозначних для Шахтаря при рахунку рівному або в один мяч переваги
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Клоуни...
Якось так...
1 ФК Шатар сплатити 100000 за недотримання умов безпеки
2. ФК Шахтар сплатити 25000 за несанкціоновану появу в ігровій зоні сторонніх осіб.
3 ФК Шахтар сплатити 25000 грн за скандування образливого характеру. ( от би на спорт.юа хоть по 200 грн за пост давали..)
Це ключовий момент .
По 2500 грн - то суперечки.
Подєлом організаторам і Бєліку на три гри навіть мало
Берегите здоровье!!))
5 тысяч за уши Суркиса - это много
Я думаю одного ухо можно скасить
Стюарды конечно виноваты в ушах Суркиса
Беспредел
Динамо не штрафовали