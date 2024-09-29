Роман ЗОЗУЛЯ: «Коноплянка – лучший игрок, с которым я когда-либо играл»

Сегодня, 29 сентября 2024 года, исполняется 35 лет одному из лучших игроков в истории украинского футбола – Евгению Коноплянке. Наибольшего расцвета Евгений достиг в «Днепре», после чего успел поиграть в Европе – за «Севилью», «Шальке» и другие клубы. «Коно» выигрывал Лигу Европы, становился чемпионом Украины и провел за сборную Украины 87 матчей (при этом забил 21 гол, что является третьим результатом в истории независимой Украины).

Мы пообщались с экс-партнером и близким другом Евгения, с которым он провел большую часть карьеры вместе: сначала в молодежной сборной, затем в «Днепре» и взрослой сборной Украины – Романом Зозулей. «Зюзя», как его называли партнеры по команде, эксклюзивно для Sport.ua вспомнил общие мгновения и особые моменты, связанные с Коноплянкой.

– Роман, вы помните вашу первую встречу с Евгением Коноплянкой и о чем был ваш первый разговор?

– Первая встреча была, когда нас вместе вызвали в молодежную сборную, но тогда мы мало общались, потому что он из Днепра, а я из Киева. «Динамовские» больше между собой общались. Могу отметить, что сразу было заметно, что Коноплянка – топ-футболист. В молодежке мы не общались, но потом начали общаться, когда я перешел в «Днепр».

– Какой он человек?

– Все мы знаем, все мы видели его интервью. Очень веселый, очень положительный, я не помню за все время, сколько я был с ним знаком, чтобы у него не было настроения. Классный друг, никогда не подставит и не вставит нож в спину. Порядочный человек, так могу его охарактеризовать.

– Какое у вас самое яркое футбольное воспоминание, связанное с ним?

– В принципе, все годы, когда мы с ним играли в «Днепре», каждую игру с ним было играть классно. Наверное, это был лучший игрок, с которым я когда-либо играл. Ему дай пас – он побежит в штрафную и тебя найдет. Мне посчастливилось быть в том «Днепре» и играть бок о бок с игроком такого высокого уровня.

УАФ. Роман Зозуля и Евгений Коноплянка в молодежной сборной Украины

– Было такое, что когда игра в атаке не выходит, команда отдает мяч Евгению и он пусть что-нибудь придумает?

– Никогда таких установок от тренера не было, но оно так часто получалось. Разумеется, потому что он креативный игрок. Мы больше играли через левый фланг, чем через правый, потому что там был Коноплянка. Когда были проблемы пройти оборону, то иногда было такое, что играли через Женю. Он всегда найдет свой момент и поможет команде.

В оборону он не любил возвращаться, постоянно кричал мне: «Зюзя, вернись за меня!», а сам всегда был впереди. Коноплянке было трудно давать полный объем работы, поэтому мы помогали друг другу. В «Днепре» каждый был друг за друга и каждый помогал друг другу.

– Вы несколько матчей играли тогда правого защитника, играли против Коноплянки на тренировках?

– Когда я пришел в «Днепр» на первую тренировку, то Хуанде Рамос не знал меня и отправил в дубль, мол: «Мальчик, ты кто?» Потом ему сказали, что я не из дубля пришел, а меня купили из «Динамо», он и предложил играть правым защитником. Представьте, я играл за «Динамо», в еврокубках, в молодежной сборной – и всегда нападающим, а тут правый защитник. Поэтому где-то полгода я играл справа в защите и играл против Коноплянки на тренировках, там я его так бил по ногам, что он даже жаловался Рамосу. Завершилось все тем, что Коноплянка сказал тренеру, что Зозуля – нападающий, не ставьте его в защиту. Женя тогда очень злился, просил не бить по ногам, а я ему отвечал: «Жека, а как тебя остановить? Только так». В результате это ему очень помогло в официальных матчах (смеется, – прим. Sport.ua).

– Чувствовалась ли какая-то особая взаимосвязь между вами на поле?

– Когда я пришел в «Днепр», многих игроков уже там знал: того же Мандзюка, Кравченко. С Коноплянкой были знакомы по молодежной сборной, но не особо общались. Со временем стали лучшими друзьями, нас с ним называли «Лелек и Болек», то есть мы были такие неразлейвода.

Мы очень близко дружили с ним и, наверное, так и возникает эта взаимосвязь на поле. Мне нужно было открыться, и он сразу чувствовал мои движения. Я его действия только по взгляду мог понять. Это, конечно, была не связка Шевченко-Ребров, но особенная взаимосвязь точно была. Так же перед игрой, он мне давал разные инструкции, потому знал, куда он будет давать пас.

– А как насчет нефутбольных историй? Может, где-то гуляли вместе и у вас есть какая-то история?

– Послушайте, такие истории наверняка не для прессы. Потому что все гуляли. То, что происходило за базой – этого нельзя рассказывать ни детям, ни другим людям. Ничего прямо такого не было, конечно, но все равно это не для широкой аудитории.

– Каким был лучший гол Коноплянки, по вашему мнению?

– Женя много красивых голов забивал, но мне запомнилась игра против Англии на Уэмбли, потому что для меня это была моя первая официальная игра за сборную, мы тогда были молодыми ребятами, нам дали шанс. Мы очень старались в том матче и кто-то из партнеров выкатил Евгению под шедевральный удар. Очень нервничали тогда и гол сильно помог войти в игру против сильного соперника со звездными именами в составе.

Не помню, чтобы у него были какие-то некрасивые голы, все изысканные: «Аяксу», «Черноморцу», «Динамо», когда я еще за них играл. Не было почти такого, что Женя в пустые забивал.

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка забивает гол-шедевр в ворота Англии

– По вашему мнению, реализовал ли Коноплянка свой потенциал, если нет, то почему?

– Знаете, пусть хотя бы 1% наших игроков реализует свой потенциал так же, как реализовал его Евгений. Он поиграл в таких серьезных командах, как «Шальке», «Севилья». Отыграл много матчей и за сборную – 87. Кто не реализует свой потенциал – в таких командах не играют. Может быть, он мог лучше, но это уже его дело. Для меня Коноплянка – лучший левый вингер в истории Украины. Считаю, что у него была очень сильная и отличная карьера, мало кто из украинских футболистов может похвастаться такой карьерой.

– Сейчас вы продолжаете тесно общаться, дружить с ним?

– Да, был небольшой перерыв в нашем общении, потому что у него и у меня семьи, я в Испании, Коноплянка – в Германии, поэтому связь немного терялась. Сейчас снова очень близко общаемся, каждый день.

– Вы с Коноплянкой создали совместную агентскую компанию, это правда?

– Да, это правда. Мы с Женей создали агентскую компанию, потому что видим, какие недостатки были и есть сейчас в этой сфере в Украине. Не так давно закончили карьеры футболистов и много раз сталкивались с проблемами с агентами, потому решили помочь действующим футболистам и изменить ситуацию в этой сфере.

– Что пожелаете Евгению на день рождения?

– Самое главное – терпения, потому что в этом труде нужно терпение, и всем нам мира.

Игорь ЛЫСЕНКО