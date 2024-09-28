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Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 20:19 |
398
4

Тренер Карпат: «Полесье – лучшая команда Украины после Шахтера и Динамо»

Лупашко высоко оценил соперника

28 сентября 2024, 20:19 |
398
4
Тренер Карпат: «Полесье – лучшая команда Украины после Шахтера и Динамо»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

В матче чемпионата Украины Полесье на выезде обыграло Карпаты 3:1, а тренер львовской команды Владислав Лупашко считает соперника одной из лучших команд страны.

«Мы проиграли. Полесье – лучшая команда в УПЛ после Шахтера и Динамо. Мастерство решило в таких ключевых моментах, которые были сегодня. Пытались играть первым номером, нам удавалось, но были ошибки, были контратаки противника. Нам нужно понимать, что мы уже в УПЛ. Нужны опыт и уверенность, чтобы реализовывать свои шансы».

«А у Полесья очень интенсивная команда, они не закрываются и давят постоянно. У них хорошая игра без мяча, с мячом, на стандартах и других элементах. Как я сказал, лучшая команда после Динамо и Шахтера в Украине», – сказал Лупашко.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Карпаты - Полесье Владислав Лупашко
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 4
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Володимир
Баран що ти несеш, я тільки з футболу прийшов. Який ви граєте перший номер, що це таке? Гравці Карпат нічим не поступаються Поліссю, просто у них бездарний тренер. Катання м'яча в центрі поля, далі пас Кепкіну, а цей воротіла починає творити чудеса. Йди геть, в тебе ні тактики на гру, ні награних комбінацій, ніяких домашніх заготовок взагалі. Як ви гру розбирали Полісся, коли ті другий гол розіграли як по нотах, на задній штанзі один стояв-пас на гуцула- і гол. Поки це чудо у Львові, команди не буде.
 
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avk2307
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Фаворит
Через годика два можно выиграть и чемпионат!
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