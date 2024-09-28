Тренер Карпат: «Полесье – лучшая команда Украины после Шахтера и Динамо»

В матче чемпионата Украины Полесье на выезде обыграло Карпаты 3:1, а тренер львовской команды Владислав Лупашко считает соперника одной из лучших команд страны.

«Мы проиграли. Полесье – лучшая команда в УПЛ после Шахтера и Динамо. Мастерство решило в таких ключевых моментах, которые были сегодня. Пытались играть первым номером, нам удавалось, но были ошибки, были контратаки противника. Нам нужно понимать, что мы уже в УПЛ. Нужны опыт и уверенность, чтобы реализовывать свои шансы».

«А у Полесья очень интенсивная команда, они не закрываются и давят постоянно. У них хорошая игра без мяча, с мячом, на стандартах и других элементах. Как я сказал, лучшая команда после Динамо и Шахтера в Украине», – сказал Лупашко.