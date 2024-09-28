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  4. Юлия Стародубцева – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 сентября 2024, 13:36 | Обновлено 28 сентября 2024, 13:37
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0

Юлия Стародубцева – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда в Пекине

28 сентября 2024, 13:36 | Обновлено 28 сентября 2024, 13:37
520
0
Юлия Стародубцева – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

29 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№115 WTA) продолжит выступления в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

В третьем раунде основы украинка, преодолевшая квалификацию, сразится против Элины Аванесян (№47 WTA). Встреча начнется 2-м запуском на корте Moon после матча Френх – Шнайдер. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Пейтон Стернс (№46 WTA) или Анны Калинской (№14 WTA).

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WTA Пекин смотреть онлайн Юлия Стародубцева Элина Аванесян
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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