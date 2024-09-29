ВИДЕО. Как пропустил Трубин? Бенфика забила сопернику 5 голов в Португалии

29 сентября состоялся матч 7-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Жил Висенте.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу Да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

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Голами за орлов отличились Николас Отманди, Керем Актюркоглу, Зеки Амдуни, Флорентину и Бенхамин Рольхейсер.

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин отыграл весь поединок. Единственный мяч за гостей в ворота украинца забил Фелиш Коррея Андраде на 7-й минуте.

После назначения Бруну Лаже на пост главного тренера Бенфика выиграла четыре из четырех матча.

Сейчас столичная команда занимает второе место с 16 очками. Лидером является Спортинг, который пока что ни разу не терял очки за 7 туров – 21 пункт.

Чемпионат Португалии. 7-й тур, 29 сентября

Бенфика – Жил Висенте – 5:1

Голы: Отаменди, 17, Актюркоглу, 25, Амдуни, 78, Флорентину, 90, Рольхейсер, 90+4 – Андраде, 8

Эштрела – Морейренсе – 2:1

Голы: Букка, 2, Кикас, 20 – Рамос, 82

Каза Пия – Витория Гимараеш – 1:1

Голы: Кассиано, 39 (пен.) – Гуларт, 49 (автогол)

Таблица чемпионата Португалии