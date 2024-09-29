ВИДЕО. Как пропустил Трубин? Бенфика забила сопернику 5 голов в Португалии
Орлы в 7-м туре национального чемпионата разобрались с Жиль Висенте – 5:1
29 сентября состоялся матч 7-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Жил Висенте.
Поединок прошел на стадионе Эштадиу Да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.
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Голами за орлов отличились Николас Отманди, Керем Актюркоглу, Зеки Амдуни, Флорентину и Бенхамин Рольхейсер.
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин отыграл весь поединок. Единственный мяч за гостей в ворота украинца забил Фелиш Коррея Андраде на 7-й минуте.
После назначения Бруну Лаже на пост главного тренера Бенфика выиграла четыре из четырех матча.
Сейчас столичная команда занимает второе место с 16 очками. Лидером является Спортинг, который пока что ни разу не терял очки за 7 туров – 21 пункт.
Чемпионат Португалии. 7-й тур, 29 сентября
Бенфика – Жил Висенте – 5:1
Голы: Отаменди, 17, Актюркоглу, 25, Амдуни, 78, Флорентину, 90, Рольхейсер, 90+4 – Андраде, 8
Эштрела – Морейренсе – 2:1
Голы: Букка, 2, Кикас, 20 – Рамос, 82
Каза Пия – Витория Гимараеш – 1:1
Голы: Кассиано, 39 (пен.) – Гуларт, 49 (автогол)
Таблица чемпионата Португалии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|7
|7
|0
|0
|25 - 2
|21
|2
|Бенфика
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3
|Порту
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|4
|Витория Гимараеш
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|5
|Санта Клара
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|6
|Фамаликау
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|7
|Брага
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8
|Каза Пия
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9
|Морейренсе
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10
|Риу Аве
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11
|АВС
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12
|Жил Висенте
|7
|1
|4
|2
|7 - 12
|7
|13
|Арока
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|14
|Эшторил
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15
|Боавишта
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16
|Эштрела Амадора
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17
|Насьонал
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|18
|Фаренсе
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
События матча
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