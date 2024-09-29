Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как пропустил Трубин? Бенфика забила сопернику 5 голов в Португалии
Чемпионат Португалии
Бенфика
28.09.2024 22:30 – FT 5 : 1
Жил Висенте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
29 сентября 2024, 02:25 | Обновлено 29 сентября 2024, 02:27
59
0

ВИДЕО. Как пропустил Трубин? Бенфика забила сопернику 5 голов в Португалии

Орлы в 7-м туре национального чемпионата разобрались с Жиль Висенте – 5:1

29 сентября 2024, 02:25 | Обновлено 29 сентября 2024, 02:27
59
0
ВИДЕО. Как пропустил Трубин? Бенфика забила сопернику 5 голов в Португалии
ФК Бенфика

29 сентября состоялся матч 7-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Жил Висенте.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу Да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голами за орлов отличились Николас Отманди, Керем Актюркоглу, Зеки Амдуни, Флорентину и Бенхамин Рольхейсер.

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин отыграл весь поединок. Единственный мяч за гостей в ворота украинца забил Фелиш Коррея Андраде на 7-й минуте.

После назначения Бруну Лаже на пост главного тренера Бенфика выиграла четыре из четырех матча.

Сейчас столичная команда занимает второе место с 16 очками. Лидером является Спортинг, который пока что ни разу не терял очки за 7 туров – 21 пункт.

Чемпионат Португалии. 7-й тур, 29 сентября

Бенфика – Жил Висенте – 5:1

Голы: Отаменди, 17, Актюркоглу, 25, Амдуни, 78, Флорентину, 90, Рольхейсер, 90+4 – Андраде, 8

Эштрела – Морейренсе – 2:1

Голы: Букка, 2, Кикас, 20 – Рамос, 82

Каза Пия – Витория Гимараеш – 1:1

Голы: Кассиано, 39 (пен.) – Гуларт, 49 (автогол)

Таблица чемпионата Португалии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 7 7 0 0 25 - 2 21
2 Бенфика 7 5 1 1 17 - 5 16
3 Порту 6 5 0 1 12 - 3 15
4 Витория Гимараеш 7 4 1 2 7 - 6 13
5 Санта Клара 6 4 0 2 10 - 8 12
6 Фамаликау 6 3 2 1 8 - 3 11
7 Брага 6 3 2 1 8 - 4 11
8 Каза Пия 7 2 2 3 6 - 9 8
9 Морейренсе 7 2 2 3 9 - 11 8
10 Риу Аве 6 2 1 3 5 - 8 7
11 АВС 6 2 1 3 6 - 10 7
12 Жил Висенте 7 1 4 2 7 - 12 7
13 Арока 6 2 0 4 3 - 8 6
14 Эшторил 7 1 3 3 4 - 10 6
15 Боавишта 6 1 2 3 3 - 7 5
16 Эштрела Амадора 7 1 2 4 5 - 10 5
17 Насьонал 6 1 1 4 4 - 12 4
18 Фаренсе 6 0 0 6 2 - 13 0
Полная таблица

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Бенджамин Ролльхайзер (Бенфика).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Флорентину Луиш (Бенфика).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Бенфика).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Отаменди (Бенфика).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Фелиш Коррея (Жил Висенте).
По теме:
Чемпионат U19. Динамо забило пять мячей Левому берегу
Арсенал – Лестер – 4:2. Ключевые голы на 90+4 и 90+10. Видеообзор матча
Челси – Брайтон – 4:2. Исторический покер одноклубника Мудрика. Видеообзор
Керем Актюркоглу Зеки Амдуни Бруну Лаже Морейренсе Каза Пия Жил Висенте Бенфика Анатолий Трубин Николас Отаменди Флорентину Луиш видео голов и обзор чемпионат Португалии по футболу Эштрела Амадора Витория Гимараеш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
Бокс | 28 сентября 2024, 08:16 2
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком

Реванш между боксерами состоится 21 декабря 2024 года

Кризис в Шахтере: Матвиенко на коленях, Пушич читает мантры о качестве игры
Футбол | 28 сентября 2024, 09:45 82
Кризис в Шахтере: Матвиенко на коленях, Пушич читает мантры о качестве игры
Кризис в Шахтере: Матвиенко на коленях, Пушич читает мантры о качестве игры

Алексей Сливченко настаивает, что с таким подходом к делу шансов на чемпионство у «горняков» нет

Джошуа отстранен от бокса после нокаута в бою с Дюбуа. Что случилось?
Бокс | 28.09.2024, 07:16
Джошуа отстранен от бокса после нокаута в бою с Дюбуа. Что случилось?
Джошуа отстранен от бокса после нокаута в бою с Дюбуа. Что случилось?
Тренер Карпат: «Полесье – лучшая команда Украины после Шахтера и Динамо»
Футбол | 28.09.2024, 20:19
Тренер Карпат: «Полесье – лучшая команда Украины после Шахтера и Динамо»
Тренер Карпат: «Полесье – лучшая команда Украины после Шахтера и Динамо»
Лазарет переполнен. Перед Шахтером еще один игрок Аталанты травмировался
Футбол | 28.09.2024, 23:06
Лазарет переполнен. Перед Шахтером еще один игрок Аталанты травмировался
Лазарет переполнен. Перед Шахтером еще один игрок Аталанты травмировался
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямал на 4-й позиции! Названы главные фавориты на Золотой мяч 2024
Ямал на 4-й позиции! Названы главные фавориты на Золотой мяч 2024
28.09.2024, 00:16 4
Футбол
Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
27.09.2024, 19:50 2
Футзал
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
27.09.2024, 00:25 1
Футбол
Тур начался с неожиданности. Верес забрал очки у Шахтера в Ровно
Тур начался с неожиданности. Верес забрал очки у Шахтера в Ровно
27.09.2024, 20:21 404
Футбол
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
27.09.2024, 07:42 33
Футбол
Усик отреагировал на новость, что он провел фотосессию для Playboy
Усик отреагировал на новость, что он провел фотосессию для Playboy
28.09.2024, 00:02 5
Бокс
Самая красивая девушка-арбитр мирового футбола родом из Польши. Кто она?
Самая красивая девушка-арбитр мирового футбола родом из Польши. Кто она?
27.09.2024, 15:19 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем