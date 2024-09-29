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29 сентября 2024, 02:50 |
116
0

КОНОПЛЯНКА: «Если грустно, то всегда есть бутылка свежего пивка»

Как утверждает экс-игрок сборной Украины: «Этой окей, это релакс»

29 сентября 2024, 02:50 |
116
0
КОНОПЛЯНКА: «Если грустно, то всегда есть бутылка свежего пивка»
Евгений Коноплянка

Бывший футболист Днепра и сборной Украины Евгений Коноплянка на своем Youtube-канале рассказал, как поднимает себе настроение:

«Если мне грустно, нужно поднять настроение, то всегда есть бутылка свежего пивка. Это окей, это релакс. Это мы все люди, это нужно делать.

Могу кто-нибудь скажет: А я хочу в тренажерный зал пойти, еще подкачаться, и я так сейчас подниму настроение. Кто как», – сказал Коноплянка.

Коноплянка забил за сборную Украины 21 гол и занимает третье место в списке лучших бомбардиров главной команды страны. В сентябре 2024 года Евгений попрощался со сборной.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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