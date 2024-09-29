КОНОПЛЯНКА: «Если грустно, то всегда есть бутылка свежего пивка»

Бывший футболист Днепра и сборной Украины Евгений Коноплянка на своем Youtube-канале рассказал, как поднимает себе настроение:

«Если мне грустно, нужно поднять настроение, то всегда есть бутылка свежего пивка. Это окей, это релакс. Это мы все люди, это нужно делать.

Могу кто-нибудь скажет: А я хочу в тренажерный зал пойти, еще подкачаться, и я так сейчас подниму настроение. Кто как», – сказал Коноплянка.

Коноплянка забил за сборную Украины 21 гол и занимает третье место в списке лучших бомбардиров главной команды страны. В сентябре 2024 года Евгений попрощался со сборной.