Другие новости28 сентября 2024, 13:06 | Обновлено 28 сентября 2024, 14:27
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Коноплянка назвал тройку лучших игроков в современном футболе
Экс-футболист презентовал свою версию рейтинга
28 сентября 2024, 13:06 | Обновлено 28 сентября 2024, 14:27
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Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка назвал трех лучших на его взгляд футболистов современности.
«Не могу не отметить Месси. Сколько бы ему лет не было, а для меня он и в 40 лет будет одним из топов. Вторым для меня меня является Мбаппе, хотя на Евро он меня разочаровал. А третий – это Холанд. Как страйкер он очень мощный», – заявил Коноплянка.
Ранее Евгений Коноплянка рассказал о своем отношении к симуляциям на поле.
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