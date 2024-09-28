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28 сентября 2024, 13:06 | Обновлено 28 сентября 2024, 14:27
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2

Коноплянка назвал тройку лучших игроков в современном футболе

Экс-футболист презентовал свою версию рейтинга

28 сентября 2024, 13:06 | Обновлено 28 сентября 2024, 14:27
920
2
Коноплянка назвал тройку лучших игроков в современном футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка назвал трех лучших на его взгляд футболистов современности.

«Не могу не отметить Месси. Сколько бы ему лет не было, а для меня он и в 40 лет будет одним из топов. Вторым для меня меня является Мбаппе, хотя на Евро он меня разочаровал. А третий – это Холанд. Как страйкер он очень мощный», – заявил Коноплянка.

Ранее Евгений Коноплянка рассказал о своем отношении к симуляциям на поле.

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Евгений Коноплянка Лионель Месси Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд лучший игрок
Юрій Остроумов Источник: YouTube
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
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