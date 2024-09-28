Коноплянка назвал тройку лучших игроков в современном футболе

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка назвал трех лучших на его взгляд футболистов современности.

«Не могу не отметить Месси. Сколько бы ему лет не было, а для меня он и в 40 лет будет одним из топов. Вторым для меня меня является Мбаппе, хотя на Евро он меня разочаровал. А третий – это Холанд. Как страйкер он очень мощный», – заявил Коноплянка.

Ранее Евгений Коноплянка рассказал о своем отношении к симуляциям на поле.