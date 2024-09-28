Коноплянка рассказал о своем отношении к симуляциям на поле
Экс-футболист выступил с признанием
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился своим отношением к симуляциям игроков на футбольном поле и ответил на вопрос о подобных действиях в своем исполнении.
– Часто симулировал на поле?
– Я так не люблю это делать. Я становлюсь на место фанатов, которые сидят и смотрят. Я старался не падать. Я не люблю и старался не симулировать.
Если я знаю, что могу пробежать дальше, и меня даже кто-то ударил, я буду бежать, потому что знаю, что из этого может быть хороший момент, с которого можно забить гол. Поэтому я всегда старался стоять на ногах, – заявил Коноплянка.
Ранее Евгений Коноплянка, как известно, попрощался с национальной сборной Украины.
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