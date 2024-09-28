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Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 12:50 | Обновлено 28 сентября 2024, 14:26
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Коноплянка рассказал о своем отношении к симуляциям на поле

Экс-футболист выступил с признанием

28 сентября 2024, 12:50 | Обновлено 28 сентября 2024, 14:26
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Коноплянка рассказал о своем отношении к симуляциям на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился своим отношением к симуляциям игроков на футбольном поле и ответил на вопрос о подобных действиях в своем исполнении.

– Часто симулировал на поле?

– Я так не люблю это делать. Я становлюсь на место фанатов, которые сидят и смотрят. Я старался не падать. Я не люблю и старался не симулировать.
Если я знаю, что могу пробежать дальше, и меня даже кто-то ударил, я буду бежать, потому что знаю, что из этого может быть хороший момент, с которого можно забить гол. Поэтому я всегда старался стоять на ногах, – заявил Коноплянка.

Ранее Евгений Коноплянка, как известно, попрощался с национальной сборной Украины.

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Евгений Коноплянка симуляция
Юрій Остроумов Источник: YouTube
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