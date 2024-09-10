КОНОПЛЯНКА: Я всегда выкладывался на максимум и делал все для побед сборной
Евгений попрощался с национальной командой
Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Коноплянка официально объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 34 лет. Евгений попрощался с болельщиками сборной Украины через социальные сети.
«Представлять Украину на международном уровне всегда было для меня чем-то особенным. Это особая ответственность, особые эмоции и особая поддержка. Я всегда выкладывался на поле на максимум и делал все возможное для побед нашей сборной.
Сейчас этот путь подошел к концу, и меня переполняют чувства гордости и благодарности. Я благодарен всем, с кем я прошел этот путь на поле и вне его, а также всем болельщикам, которые искренне и до последнего поддерживали меня и сборную. Слава Украине!», – написал Коноплянка.
Коноплянка забил за сборную Украины 21 гол и занимает третье место в списке лучших бомбардиров главной команды страны.
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