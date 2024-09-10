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  4. КОНОПЛЯНКА: Я всегда выкладывался на максимум и делал все для побед сборной
Сборная УКРАИНЫ
10 сентября 2024, 19:21 |
382
0

КОНОПЛЯНКА: Я всегда выкладывался на максимум и делал все для побед сборной

Евгений попрощался с национальной командой

10 сентября 2024, 19:21 |
382
0
КОНОПЛЯНКА: Я всегда выкладывался на максимум и делал все для побед сборной
УАФ. Евгений Коноплянка

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Коноплянка официально объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 34 лет. Евгений попрощался с болельщиками сборной Украины через социальные сети.

«Представлять Украину на международном уровне всегда было для меня чем-то особенным. Это особая ответственность, особые эмоции и особая поддержка. Я всегда выкладывался на поле на максимум и делал все возможное для побед нашей сборной.

Сейчас этот путь подошел к концу, и меня переполняют чувства гордости и благодарности. Я благодарен всем, с кем я прошел этот путь на поле и вне его, а также всем болельщикам, которые искренне и до последнего поддерживали меня и сборную. Слава Украине!», – написал Коноплянка.

Коноплянка забил за сборную Украины 21 гол и занимает третье место в списке лучших бомбардиров главной команды страны.

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Евгений Коноплянка сборная Украины по футболу завершение карьеры
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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