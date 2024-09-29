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Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 00:58 | Обновлено 29 сентября 2024, 01:06
21
0

Аниагбосо стал самым молодым голкипером-иностранцем в УПЛ

20-летний нигериец стал самым молодым голкипером из дальнего зарубежья в УПЛ

29 сентября 2024, 00:58 | Обновлено 29 сентября 2024, 01:06
21
0
Аниагбосо стал самым молодым голкипером-иностранцем в УПЛ
ФК Полесье. Чиджиоке Аниагбосо

В матче против ЛНЗ (1:1) место в воротах «Черноморца» впервые занял нигерийский голкипер Чиджиоке Аниагбосо. Он стал представителем 14-й страны дальнего зарубежья, чьи вратари выступали в чемпионатах Украины. Между тем, дебютировав в УПЛ в 20 лет 166 дней, Аниагбосо оказался самым молодым голкипером-иностранцем в украинских чемпионатах.

Прежний рекорд принадлежал бразильцу Луису Фелипе, который премьерный матч за «Зарю» провел в 21 год 159 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи вратарей-представителей стран дальнего зарубежья в УПЛ

Страна

Дата

Вратарь

Клуб

Соперник

Счет

Словакия

07.04.2002

Ян ЗОЛНА

Металлург З

Таврия (д)

0:2

Польша

16.03.2002

Войцех КОВАЛЕВСКИ

Шахтер

Ворскла (д)

4:0

Хорватия

12.07.2003

Стипе ПЛЕТИКОСА

Шахтер

Металлург З (г)

3:0

Чехия

15.07.2004

Ян ЛАШТУВКА

Шахтер

Динамо (г)

2:0

Сербия

04.04.2005

Владимир МИЧОВИЧ

Таврия

Карпаты (д)

1:0

Албания

22.09.2007

Исли ХИДИ

Кривбасс

Закарпатье (г)

3:2

Сенегал

10.07.2010

Исса НДОЙЕ

Волынь

Ворскла (д)

0:4

Германия

04.03.2011

Сеад РАМОВИЧ

Металлург З

Ильичевец (д)

0:4

Македония

06.03.2011

Мартин БОГАТИНОВ

Карпаты

Арсенал (г)

2:2

Бразилия

30.09.2018

ЛУИС ФЕЛИПЕ

Заря

Львов (д)

0:0

Косово

03.03.2019

Бетим ХАЛИМИ

Олимпик

Арсенал (д)

0:1

Босния

04.03.2020

Никола ВАСИЛЬ

Заря

Львов (д)

2:0

Румыния

21.08.2021

Валентин КОЖОКАРУ

Днепр-1

Рух (д)

2:0

Нигерия

28.09.2024

Чиджиоке АНИАГБОСО

Черноморец

ЛНЗ (г)

1:1

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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