Аниагбосо стал самым молодым голкипером-иностранцем в УПЛ
20-летний нигериец стал самым молодым голкипером из дальнего зарубежья в УПЛ
В матче против ЛНЗ (1:1) место в воротах «Черноморца» впервые занял нигерийский голкипер Чиджиоке Аниагбосо. Он стал представителем 14-й страны дальнего зарубежья, чьи вратари выступали в чемпионатах Украины. Между тем, дебютировав в УПЛ в 20 лет 166 дней, Аниагбосо оказался самым молодым голкипером-иностранцем в украинских чемпионатах.
Прежний рекорд принадлежал бразильцу Луису Фелипе, который премьерный матч за «Зарю» провел в 21 год 159 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи вратарей-представителей стран дальнего зарубежья в УПЛ
|
Страна
|
Дата
|
Вратарь
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Словакия
|
07.04.2002
|
Ян ЗОЛНА
|
Металлург З
|
Таврия (д)
|
0:2
|
Польша
|
16.03.2002
|
Войцех КОВАЛЕВСКИ
|
Шахтер
|
Ворскла (д)
|
4:0
|
Хорватия
|
12.07.2003
|
Стипе ПЛЕТИКОСА
|
Шахтер
|
Металлург З (г)
|
3:0
|
Чехия
|
15.07.2004
|
Ян ЛАШТУВКА
|
Шахтер
|
Динамо (г)
|
2:0
|
Сербия
|
04.04.2005
|
Владимир МИЧОВИЧ
|
Таврия
|
Карпаты (д)
|
1:0
|
Албания
|
22.09.2007
|
Исли ХИДИ
|
Кривбасс
|
Закарпатье (г)
|
3:2
|
Сенегал
|
10.07.2010
|
Исса НДОЙЕ
|
Волынь
|
Ворскла (д)
|
0:4
|
Германия
|
04.03.2011
|
Сеад РАМОВИЧ
|
Металлург З
|
Ильичевец (д)
|
0:4
|
Македония
|
06.03.2011
|
Мартин БОГАТИНОВ
|
Карпаты
|
Арсенал (г)
|
2:2
|
Бразилия
|
30.09.2018
|
ЛУИС ФЕЛИПЕ
|
Заря
|
Львов (д)
|
0:0
|
Косово
|
03.03.2019
|
Бетим ХАЛИМИ
|
Олимпик
|
Арсенал (д)
|
0:1
|
Босния
|
04.03.2020
|
Никола ВАСИЛЬ
|
Заря
|
Львов (д)
|
2:0
|
Румыния
|
21.08.2021
|
Валентин КОЖОКАРУ
|
Днепр-1
|
Рух (д)
|
2:0
|
Нигерия
|
28.09.2024
|
Чиджиоке АНИАГБОСО
|
Черноморец
|
ЛНЗ (г)
|
1:1
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