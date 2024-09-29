Аниагбосо стал самым молодым голкипером-иностранцем в УПЛ

В матче против ЛНЗ (1:1) место в воротах «Черноморца» впервые занял нигерийский голкипер Чиджиоке Аниагбосо. Он стал представителем 14-й страны дальнего зарубежья, чьи вратари выступали в чемпионатах Украины. Между тем, дебютировав в УПЛ в 20 лет 166 дней, Аниагбосо оказался самым молодым голкипером-иностранцем в украинских чемпионатах.

Прежний рекорд принадлежал бразильцу Луису Фелипе, который премьерный матч за «Зарю» провел в 21 год 159 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи вратарей-представителей стран дальнего зарубежья в УПЛ