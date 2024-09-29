В чемпионате Украины впервые сыграл футболист из Гамбии

В матче против ЛНЗ (1:1) в составе «Черноморца» дебютировал в чемпионатах Украины 21-летний защитник из Гамбии Мозес Джарджу. Он стал игроком 79-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали в УПЛ, в том числе 24-й – из Африки.

К слову, в рядах «моряков» первые матчи в украинском элитном дивизионе провели полпреды еще трех государств: Австрии (Маркус Бергер), США (Евгений Стариков) и Исландии (Аудни Вильхьяльмссон).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи представителей африканских стран в чемпионатах Украины