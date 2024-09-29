Роман ЗОЗУЛЯ: «Так бил Коноплянку по ногам, что он жаловался Рамосу»

Экс-игрок днепропетровского «Днепра» и сборной Украины Роман Зозуля вспомнил свои первые шаги в клубе и работу с Евгением Коноплянкой.

– Вы несколько матчей играли тогда правого защитника, играли против Коноплянки на тренировках?

– Когда я пришел в «Днепр» на первую тренировку, то Хуанде Рамос не знал меня и отправил в дубль, мол: «Мальчик, ты кто?» Потом ему сказали, что я не из дубля пришел, а меня купили с «Динамо», он и предложил играть правым защитником.

Представьте, я играл за «Динамо», в еврокубках, в молодежной сборной – и всегда нападающим, а здесь правый защитник. Поэтому около полугода я играл справа в защите и играл против Коноплянки на тренировках, так я его так бил по ногам, что он даже жаловался Рамосу.

Закончилось все тем, что Коноплянка сказал тренеру, что Зозуля нападающий, не ставьте его в защиту. Женя тогда очень злился, просил не бить по ногам, а я ему отвечал: «Жека, а как тебя остановить? Только так». В результате это ему очень помогло в официальных матчах (смеется – прим. Sport.ua).