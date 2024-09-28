Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?
Михаил появился на поле на 71-й минуте
«Челси» в матче шестого тура АПЛ 2024/25 в Лондоне победил «Брайтон» со счетом 4:2.
Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал матч в запасе и вышел на поле на 71-й минуте. Мудрик ничем в матче не запомнился, и прикоснулся к мячу всего два раза. Авторитетный портал WhoScored оценил выступление Мудрика в этом поединке в 6.0 балла.
Главным героем поединка стал английский хавбек Коул Палмер, который оформил еще в первом тайме покер. Палмер получил от WhoScored максимально возможный балл – 10.0.
Оценки матча Челси – Брайтон
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