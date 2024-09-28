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  4. Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?
Англия
28 сентября 2024, 19:46 |
2690
4

Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?

Михаил появился на поле на 71-й минуте

28 сентября 2024, 19:46 |
2690
4
Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

«Челси» в матче шестого тура АПЛ 2024/25 в Лондоне победил «Брайтон» со счетом 4:2.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал матч в запасе и вышел на поле на 71-й минуте. Мудрик ничем в матче не запомнился, и прикоснулся к мячу всего два раза. Авторитетный портал WhoScored оценил выступление Мудрика в этом поединке в 6.0 балла.

Главным героем поединка стал английский хавбек Коул Палмер, который оформил еще в первом тайме покер. Палмер получил от WhoScored максимально возможный балл – 10.0.

Оценки матча Челси – Брайтон

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WhoScored Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Брайтон Брайтон оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 5
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DK1961
ВСЕ бездарные матчи регбиста постоянно освещается спорт уа. Миколенко и Забарный так не пропагандируются даже близко. Пан убийца Брагина вам это все равно не поможет! В мутной схеме по продаже немудрика в Челси вам все равно придется выполнять свои обязательства.
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AndiM
За 20хв торкнутися м'яча 2 рази?  
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