Юрий ВЕРНИДУБ: «Полное наше преимущество. Мы не заслуживали поражения»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб подвел итоги игры 8 тура против «Александрии», в которой его подопечные уступили со счетом 0:1.

- Неплохая игра и полное преимущество с нашей стороны. Единственное, что мы не сделали – не забили. По сравнению с игрой против «Ворсклы» моментов было достаточно. У одного только Сосы было четыре стопроцентных возможности, чтобы забить, но реализовать хотя бы один не удалось. К сожалению, пропустили гол в компенсированное время до первого тайма. Так бывает. После перерыва начали снова играть в футбол, создавать моменты, но мяч не шел в ворота. Мы не заслуживали поражения. Но это бывает в футболе. Не всегда выигрывает тот, кто сильнее.

- С чем связана столь низкая реализация моментов?

- Вы же следите за «Кривбассом». Надо время, у нас сменился состав. Будем работать. Один Соса мог забивать не раз сегодня. Но не забил. А забей мы хотя бы раз, игра изменилась бы.

- Мое мнение: кажется, что после еврокубков наши игроки выгорели морально.

- Повторюсь: состав команды изменился по сравнению с прошлым годом. Нужно время. Пришли новички, им нужно привыкнуть к нашей игре. Зато ушли несколько наших ключевых исполнителей. Да, есть молодые ребята из U-19. Есть три-четыре молодых игрока, которые могут вырасти у хороших футболистов. Но на все нужно время. Не все так просто. Всем тяжело. Видели, как сыграло «Динамо» в еврокубках? Им тоже тяжело: переезды, мало времени на восстановление, мышцы не выдерживают нагрузки.

- Сегодня капитаном был Бизимана… А кто, по вашему мнению, лидер команды сейчас?

- Вы же знаете, что Джихад является также капитаном своей национальной сборной. У него есть для этого необходимые качества. Он – настоящий боец. Очень тяжело найти лидера среди 20-25 игроков. Все они должны быть лидерами, так было бы лучше. Мне кажется, лучше, когда главный тренер выбирает капитана на ту или иную игру. На сегодняшний день я выбрал Бизиману.

- Оцените физические кондиции Илича.

- Ему еще предстоит работать и работать. Возможно, позже он вернется в свою оптимальную форму. Новичок Ндомбази? Он неплохо выглядел в «Конкарно». Но потом был пять-шесть месяцев без должной игровой практики. Поэтому ему нужно время, чтобы набрать форму.

- Видите ли вы конкуренцию во вратарском звене команды?

- Вижу. Посмотрим, но, по-моему, Клищук хорошо играет ногами. Не хочу никого обижать, но это факт. Он – уже опытный вратарь.