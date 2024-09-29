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Рома
29.09.2024 16:00 - : -
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29 сентября 2024, 02:37 | Обновлено 29 сентября 2024, 02:38
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0

Рома – Венеция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 29 сентября в 16:00 по Киеву

29 сентября 2024, 02:37 | Обновлено 29 сентября 2024, 02:38
5
0
Рома – Венеция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

29 сентября на «Стадио Олимпико» пройдет матч 6-го тура Серии А Италии, в котором «Рома» встретится с «Венецией». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Рома

Команда получила уже третьего наставника чуть более чем за пол года. Сначала наконец-то уволили Моуринью, что явно заваливал прошлый сезон. Изначально Де Росси был только временщиком, но при нем джалоросси заметно прибавили, и в итоге Даниэле получил полноценный, причем долгосрочный, тренерский контракт, а летом под него провернули активную трансферную кампанию, набрав таких новичков, как Довбик, Соуле, Хуммельс, Эрмосо. В итоге экс-полузащитник в новом сезоне продержался месяц, что не особенно и удивило. Волки проиграли дома Эмполи, сыграв также вничью с Кальяри, Ювентусом и Дженоа. В итоге против Удинезе клуб из Рима играл под руководством нового наставника - Юрича. Дебют Ивана был отменным - оформили победные 3:0. В Лиге Европы с Атлетиком Довбик забил уже в третьем матче кряду, но все в итоге закончили ничьей 1:1.

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Венеция

Клуб чередует попытки закрепиться в Серии А с новым витком финансовых проблем. По итогам прошлого сезона крылатые львы снова выбрались из второго дивизиона Италии - точнее, пробились через очень непростое сито плей-офф. Вот только это было проделано под руководством Паоло Ваноли, что летом покинул проект. Его сменил Эусебио ди Франческо, специалист опытный, но в последнее время не особенно удачливый. На новом месте он начинал тяжело: дебютировал с кубкового поражения Брешии, потом была нулевая ничья с Фиорентиной при поражениях Лацио, Торино и Милану. Но в крайнем туре наконец-то новичок выиграл, оформив уверенные 2:0 при не реализованном Похьянпало пенальти. Кстати, именно финн оформил итоговый счет.

Статистика личных встреч

В последний раз клубы играли между собой в сезоне 2021/2022. Новичок набрал со столичным грандом 4 очка, но все равно тогда в итоге вылетел.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в волков. Они сейчас набрали форму, и слабого новичка должны выиграть при форе -1 гол (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Рома
29 сентября 2024 -
16:00
Венеция
Фора Ромы (-1) 1.60 Сделать ставку
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Рома Рим Венеция Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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