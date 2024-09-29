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Чемпионат Италии
Рома
29.09.2024 16:00 – FT 2 : 1
Венеция
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Италия
29 сентября 2024, 18:01 | Обновлено 29 сентября 2024, 18:03
1598
4

Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции

Матч 6-го тура завершился со счетом 2:1, голы за римлян оформили Кристанте и Пизилли

29 сентября 2024, 18:01 | Обновлено 29 сентября 2024, 18:03
1598
4
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

29 сентября состоялся матч 6-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Венеция.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу римлян.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева проигрывали 0:1 до 74-й минуты после гола Йоэля Похьянпало. Волкам удалось вырвать победу благодаря забитым мячам Брайана Кристанте и Никколо Пизилли.

Украинский форвард Ромы Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, результативными действиями отличиться не сумел.

Но Артем сыграл некую роль во 2-м голе, поскольку завалил на газон защитника соперников во время навеса, тем самым позволив мячу спокойно дойти до Пизилли. Игроки Венеции апеллировали арбитру о якобы нарушении, но рефери свое решение не изменил, засчитав гол.

Сейчас Рома занимает 9-е место в таблице чемпионата Италии с 9 очками. У Венеции 18-я позиция и 4 пункта.

Серия А 2024/25. 6-й тур, 29 сентября

Рома – Венеция – 2:1

Голы: Кристанте, 74, Пизилли, 83 – Похьянпало, 44

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Рома Рим Венеция Бриан Кристанте Йоэль Похьянпало Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
Сразу видно руку тренера, сработали замены и установки в плохо складывающемся матче. Юрич не безмолвно наблюдал, постоянно вносил коррективы, что в итоге и вылилось в три очка.
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0
aleks8-48
Надо зважити на те,що Рома три дні потому грала важкий матч в ЛЄ.
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0
Ruslan77777
Ромі дуже пощастило, з захистом щось потрібно робить.
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0
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