Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции

29 сентября состоялся матч 6-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Венеция.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу римлян.

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Хозяева проигрывали 0:1 до 74-й минуты после гола Йоэля Похьянпало. Волкам удалось вырвать победу благодаря забитым мячам Брайана Кристанте и Никколо Пизилли.

Украинский форвард Ромы Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, результативными действиями отличиться не сумел.

Но Артем сыграл некую роль во 2-м голе, поскольку завалил на газон защитника соперников во время навеса, тем самым позволив мячу спокойно дойти до Пизилли. Игроки Венеции апеллировали арбитру о якобы нарушении, но рефери свое решение не изменил, засчитав гол.

Сейчас Рома занимает 9-е место в таблице чемпионата Италии с 9 очками. У Венеции 18-я позиция и 4 пункта.

Серия А 2024/25. 6-й тур, 29 сентября

Рома – Венеция – 2:1

Голы: Кристанте, 74, Пизилли, 83 – Похьянпало, 44