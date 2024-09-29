Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Матч 6-го тура завершился со счетом 2:1, голы за римлян оформили Кристанте и Пизилли
29 сентября состоялся матч 6-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Венеция.
Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу римлян.
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Хозяева проигрывали 0:1 до 74-й минуты после гола Йоэля Похьянпало. Волкам удалось вырвать победу благодаря забитым мячам Брайана Кристанте и Никколо Пизилли.
Украинский форвард Ромы Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, результативными действиями отличиться не сумел.
Но Артем сыграл некую роль во 2-м голе, поскольку завалил на газон защитника соперников во время навеса, тем самым позволив мячу спокойно дойти до Пизилли. Игроки Венеции апеллировали арбитру о якобы нарушении, но рефери свое решение не изменил, засчитав гол.
Сейчас Рома занимает 9-е место в таблице чемпионата Италии с 9 очками. У Венеции 18-я позиция и 4 пункта.
Серия А 2024/25. 6-й тур, 29 сентября
Рома – Венеция – 2:1
Голы: Кристанте, 74, Пизилли, 83 – Похьянпало, 44
VINCIAMO NOI! In rimonta, grazie ai gol nella ripresa di Cristante e Pisilli 👏— AS Roma (@OfficialASRoma) September 29, 2024
🟨 DAJE ROMA! 🟥#RomaVenezia #ASRoma pic.twitter.com/2tMOX3qLWG
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