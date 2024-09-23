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Чемпионат Италии
Рома
29.09.2024 16:00 - : -
Венеция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
23 сентября 2024, 08:17 | Обновлено 23 сентября 2024, 08:21
137
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Рома – Венеция. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 29 сентября поединок 6-го тура итальянской Серии А

23 сентября 2024, 08:17 | Обновлено 23 сентября 2024, 08:21
137
1
Рома – Венеция. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 29 сентября, состоится матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Венеция».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Венеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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