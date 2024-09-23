Италия23 сентября 2024, 08:17 | Обновлено 23 сентября 2024, 08:21
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Рома – Венеция. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 29 сентября поединок 6-го тура итальянской Серии А
23 сентября 2024, 08:17 | Обновлено 23 сентября 2024, 08:21
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В воскресенье, 29 сентября, состоится матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Венеция».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Венеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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