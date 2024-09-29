Рома – Венеция – 2:1. Как Довбик помог забить. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Серии А 2024/25
29 сентября прошел матч 6-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Венеция.
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Поединок состоялся на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу римлян.
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
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Серия А 2024/25. 6-й тур, 29 сентября
Рома – Венеция – 2:1
Голы: Кристанте, 74, Пизилли, 83 – Похьянпало, 44
Видеообзор матча:
События матча
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