29 сентября прошел матч 6-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Венеция.

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Поединок состоялся на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу римлян.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

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Серия А 2024/25. 6-й тур, 29 сентября

Рома – Венеция – 2:1

Голы: Кристанте, 74, Пизилли, 83 – Похьянпало, 44

Видеообзор матча: