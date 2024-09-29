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  4. Рома – Венеция – 2:1. Как Довбик помог забить. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Рома
29.09.2024 16:00 – FT 2 : 1
Венеция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
29 сентября 2024, 18:52 |
5740
5

Рома – Венеция – 2:1. Как Довбик помог забить. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Серии А 2024/25

29 сентября 2024, 18:52 |
5740
5
Рома – Венеция – 2:1. Как Довбик помог забить. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довб

29 сентября прошел матч 6-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Венеция.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу римлян.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 6-й тур, 29 сентября

Рома – Венеция – 2:1

Голы: Кристанте, 74, Пизилли, 83 – Похьянпало, 44

Видеообзор матча:

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Никколо Пизилли (Рома).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Бриан Кристанте (Рома).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Йоэль Похьянпало (Венеция).
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Рома Рим Венеция Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Артем Довбик Бриан Кристанте
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Команда повністю розбалансована, бігають хто куди. Крайні захисники провалюються, в атаці ніхто голови не піднімає, просто луплять без думки, може рикошетом залетить. 10 Мудриків і Довбик.
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0
antt
Венеція зараз на третьому місці знизу, і то Рома могла програти чи внічию зіграти. Але  на два пункти більше від двадцятого місця. До цього матчу якраз відставала від Роми на два пункти, тому великої різниці між клубами до сьогодні не було в таблиці.
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0
Ruslan77777
Рома повне дно, куди Довбика занесло?
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