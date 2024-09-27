Костюк проиграла американке украинского происхождения на тысячнике в Пекине
Марта уступила Кэти Волынец во 2-м раунде соревнований WTA 1000 в Китае
Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) завершила выступления на хардовом турнире WTА 1000 в Пекине (Китай).
В 1/32 финала украинка проиграла американке украинского происхождения Кэти Волынец (WTA 60) в двух сетах за 1 час и 49 минут.
WTA 1000 Пекин. Хард. 1/32 финала
Марта Костюк (Украина) [14] – Кэти Волынец (США) – 5:7, 3:6
Это была первая встреча соперниц.
После 3-го гейма во второй партии Костюк взяла медицинский тайм-аут. Марту беспокоила спина.
Волынец в 1/16 финала тысячника в Китае сыграет против победительницы противостояния Наоми Осака – Юлия Путинцева.
Костюк продолжит выступления в Пекине в парном разряде. 28 сентября она вместе с Людмилой Киченок выйдет на корт против тандема Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд.
Украину в одиночном разряде продолжат представлять Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская. Юлия несколькими часами ранее справилась во 2-м раунде с Катериной Синяковой, а Даяна в 1/32 финала поборется против Нади Подороски в субботу.
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Зате по стіні чорт зна де з цією дамою пострибали на радість Сі Пісдіню.
Дивлюсь на Марту і постійно подумки підспівую цей рядочок з відомої пісеньки Скрябіна "Гламур". Наша дура як була дурою, так і є, і не міняється. Ніякого прогресу. Ну але хоча б по Китайській стіні погуляла.
можно проанализировать 80-90% лучших шлемниц (полу,-финалисты турниров) по юниорам ... чемпионаты мира детские
Олеговна и их превзошла в основной массе
Цікава статистика - вінерси 31 - 7 , невимушених 47- 9 , а це значить , що Марта програла сама собі. Волинець просто перебивала м'яч на ту сторону .
Щодо Каті, то дай їй тепер япону мать здолати.
Може хоча би якісь фахові висновки та глибокий аналіз проведуть. Такі поразки дають дуже багато інформації для вдосконалення та тренувального процесу.
Психологія (як кажуть "експерти") тут ні до чого.
Потрібно піднімати рівень гри (подача, фізична потужність, технічна стабільність).
Ще, імхо, я би порекомендував Марті ознайомитися з біографією та тенісною кар'єрою Штеффі Граф, дослідити, вивчити та проаналізувати.
Взяти собі Штеффі Граф за орієнтир або приклад для наслідування в плані професіоналізму та ставлення до тенісу.