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WTA
27 сентября 2024, 13:50 | Обновлено 27 сентября 2024, 13:54
1273
30

Костюк проиграла американке украинского происхождения на тысячнике в Пекине

Марта уступила Кэти Волынец во 2-м раунде соревнований WTA 1000 в Китае

27 сентября 2024, 13:50 | Обновлено 27 сентября 2024, 13:54
1273
30
Костюк проиграла американке украинского происхождения на тысячнике в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) завершила выступления на хардовом турнире WTА 1000 в Пекине (Китай).

В 1/32 финала украинка проиграла американке украинского происхождения Кэти Волынец (WTA 60) в двух сетах за 1 час и 49 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) [14] – Кэти Волынец (США) – 5:7, 3:6

Это была первая встреча соперниц.

После 3-го гейма во второй партии Костюк взяла медицинский тайм-аут. Марту беспокоила спина.

Волынец в 1/16 финала тысячника в Китае сыграет против победительницы противостояния Наоми Осака – Юлия Путинцева.

Костюк продолжит выступления в Пекине в парном разряде. 28 сентября она вместе с Людмилой Киченок выйдет на корт против тандема Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд.

Украину в одиночном разряде продолжат представлять Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская. Юлия несколькими часами ранее справилась во 2-м раунде с Катериной Синяковой, а Даяна в 1/32 финала поборется против Нади Подороски в субботу.

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Марта Костюк – Кэти Волынец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Кэти Волынец WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 30
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C.Пеклов
Юля в інтерв'ю після перемоги над Сін.,сказала що в неї на гру був план,граті їй під праву руку,й вона його успішно виконала.А який план на гру був у Костюк?
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+1
Muskrat2
Тренера на вихід. 
Зате по стіні чорт зна де з цією дамою пострибали на радість Сі Пісдіню.
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+1
ptolemeus
"... А дури дурами..."
Дивлюсь на Марту і постійно подумки підспівую цей рядочок з відомої пісеньки Скрябіна "Гламур". Наша дура як була дурою, так і є, і не міняється. Ніякого прогресу. Ну але хоча б по Китайській стіні погуляла. 
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+1
Андрій Заліщук
Регрес повний, хіба що можливо і дійсно зі спиною проблеми якісь, завтра ще Даяна нас повеселить
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
MaximusOne
Marusya go home.
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0
Muskrat2
Найгірше те, що це категорія обов'язкового турніру і тепер нуль (10) очок в рейтингу будуть тягнути на дно.
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0
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T-800
ОДНО УСПОКАИВАЕТ, что Марта так и не стала теми 80-90% талантливых юниорок, которые и в сотне не были
можно проанализировать 80-90% лучших шлемниц (полу,-финалисты турниров) по юниорам ... чемпионаты мира детские
Олеговна и их превзошла в основной массе 
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0
Vitaly Kozak
Еліна, повернись! Почав постійно дивитись теніс, коли ти Вільямс обіграла. Тепер, коли грають Марта з Даяною, мабуть перестану дивитись.
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0
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C.Пеклов
Поки не буде відпрацьована подача до автоматизму,особливо друга,на змагання не виходити.На корт треба виходити ,щоб перемагати ,а не на показ стилю одягу.Скільки можна ганьбитися і визивати негатив в українських вболівальників?
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0
Vlad Holl
Це просто жах ! Жодна українка за весь рік не взяли жодного титулу. Марта - це абсолютно не стабільна тенісистка . Провали посеред гри у неї постійні і висновків з них нуль. Психічно слабка , техніка більш -менш ,але все нівелює подача. 
Цікава статистика - вінерси 31 - 7 , невимушених 47- 9 , а це значить , що Марта програла сама собі. Волинець просто перебивала м'яч на ту сторону .
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0
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Vitaly Kozak
Це добре, що українці програла, а не якійсь безпрапорній... Втішає.
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0
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T-800
Марат Сафин на минималках.
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-1
paw
Ігра Костюк у теніс - це дно-дніще! Соромно на ці її муки на корті дивитися! Зате на ВКС зфоткалася! Правда чомусь без Грицька... Якщо не плануєш кардинально змінювати свої ставлення до професійного тенісу - краще зав'язуй з ним! Не муч вболювальників!
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-1
roman75zpr
Зато фото с китайской стены неплохо получились...
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-1
Vitaly Kozak
Всі кажуть про подачу, але ж і інші компоненти гри наскільки стали паршиві. Скільки невимушених помилок було, ударів в сітку та в аути.
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-2
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Sashamar
Для Марти міняти тренерів все одно, що, вибачте, міняти ліжка в борделі. Доки вона не вилікує голову з одного боку і почне вмирати на тренуваннях, а не гуляти по бутікам і пам'яткам з іншого, не буде діла. Але це, як на мене нездійсненні мрії.
Щодо Каті, то дай їй тепер япону мать здолати.
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-2
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introvert
Марта подумала-подумала і вирішила не погіршувати статистику особистих зустрічей з Осакою.
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-2
Nick.Grabowski
Це чудово, що Марта програла саме Волинець (топ-60) в двох сетах.
Може хоча би якісь фахові висновки та глибокий аналіз проведуть. Такі поразки дають дуже багато інформації для вдосконалення та тренувального процесу.
 
Психологія (як кажуть "експерти") тут ні до чого.
Потрібно піднімати рівень гри (подача, фізична потужність, технічна стабільність).  
Ще, імхо, я би порекомендував Марті ознайомитися з біографією та тенісною кар'єрою Штеффі Граф, дослідити, вивчити та проаналізувати. 
Взяти собі  Штеффі Граф за орієнтир або приклад для наслідування в плані професіоналізму та ставлення до тенісу. 
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-3
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