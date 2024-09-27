Костюк проиграла американке украинского происхождения на тысячнике в Пекине

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) завершила выступления на хардовом турнире WTА 1000 в Пекине (Китай).

В 1/32 финала украинка проиграла американке украинского происхождения Кэти Волынец (WTA 60) в двух сетах за 1 час и 49 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) [14] – Кэти Волынец (США) – 5:7, 3:6

Это была первая встреча соперниц.

После 3-го гейма во второй партии Костюк взяла медицинский тайм-аут. Марту беспокоила спина.

Волынец в 1/16 финала тысячника в Китае сыграет против победительницы противостояния Наоми Осака – Юлия Путинцева.

Костюк продолжит выступления в Пекине в парном разряде. 28 сентября она вместе с Людмилой Киченок выйдет на корт против тандема Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд.

Украину в одиночном разряде продолжат представлять Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская. Юлия несколькими часами ранее справилась во 2-м раунде с Катериной Синяковой, а Даяна в 1/32 финала поборется против Нади Подороски в субботу.