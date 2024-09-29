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29 сентября 2024, 01:40 |
55
0

Игорь КОСТЮК: «Игра была под нашим контролем»

Тренер юношеской команды «Динамо» прокомментировал победу над «Левым берегом»

29 сентября 2024, 01:40 |
55
0
Игорь КОСТЮК: «Игра была под нашим контролем»
Динамо Киев. Игорь Костюк

Старший тренер «Динамо» U19 Игорь Костюк прокомментировал разгромную победу своих подопечных над «Левым берегом» (5:0) в 8 туре чемпионата.

- Мы владели преимуществом в течение матча. Игра была под нашим контролем, забили свои мячи. То, что мы планировали на игру, реализовали. И в обороне сыграли отменно. Но все равно есть моменты, которые нужно дорабатывать.

- уже четвертый матч с начала сезона «Динамо» выигрывает с разгромным счетом. Это свидетельствует о силе, уровне команды или хорошей форме, которую набрали ваши подопечные? Или такой класс соперников?

- В первую очередь мы смотрим на свою игру, воплощая в поле то, что нам нужно во всех фазах игры, в переходных фазах. То, как мы переходим в атаку, как перестраиваемся в защиту. В первую очередь оцениваем свою игру.

- Матвей Пономаренко вышел на поле впервые после продолжительной паузы. Он будет тренироваться с вашей командой? Рассчитываете на него в Юношеской Лиге УЕФА?

- Пока он восстанавливается после травмы. Будет получать игровую практику. Далее все будет зависеть от того, нужен ли он в первой команде.

- Как вы и предполагали, «Марибор» выиграл первый матч в Юношеской Лиге УЕФА. Вы смотрели эту игру?

- Откровенно говоря, на фоне такого соперника трудно оценить. Конечно, «Марибор» – это добротная команда, организованная, укомплектованная качественными игроками. Посмотрим и ответный матч, матчи команды в словенской лиге. Будем анализировать их и готовиться.

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Сергей Рипьюк Источник: ФК Динамо Киев
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