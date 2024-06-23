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  4. Трубина сватают в топ-клуб АПЛ. В его контракте прописана бешеная клаусула
Англия
23 июня 2024, 16:31 |
2470
2

Трубина сватают в топ-клуб АПЛ. В его контракте прописана бешеная клаусула

Футболист может перейти в «Манчестер Сити»

23 июня 2024, 16:31 |
2470
2
Трубина сватают в топ-клуб АПЛ. В его контракте прописана бешеная клаусула
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

22-летний вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин может летом покинуть лиссабонский клуб.

По информации известного британского портала Fourfourtwo, чемпион Англии «Манчестер Сити» может обратить внимание на Трубина после Евро-2024. Анатолий может заменить в команде бразильского голкипера Эдерсона, который имеет предложения из чемпионата Саудовской Аравии. Однако «Бенфика» будет готова отпустить Трубина лишь за солидные деньги. Отмечается, что в контракте украинца прописана клаусула в размере 90 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Трубин провел за «Бенфику» 48 матчей, пропустил 47 голов и отыграл 17 матчей на ноль.

Ранее Трубин признался, покинет ли «Бенфику» ради легендарного итальянского клуба.

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Бенфика трансферы Манчестер Сити трансферы Ла Лиги Анатолий Трубин
Дмитро Олійник Источник: FourFourTwo
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Rzechpospolita
Для початку, головне, щоб Толік все від Бельгійців відбив/зловив) 
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+3
g3t
Лунін промахнувся, починаємо сезон новин про продаж Трубіна )
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+2
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