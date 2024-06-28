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Сборная УКРАИНЫ
28 июня 2024, 04:07 | Обновлено 28 июня 2024, 04:18
270
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Экс-тренер молодежной команды Украины оценил будущее главной сборной

Сергей Ковалец – о коллективе Сергея Реброва

28 июня 2024, 04:07 | Обновлено 28 июня 2024, 04:18
270
0
Экс-тренер молодежной команды Украины оценил будущее главной сборной
УАФ. Сергей Ковалец

Украинский специалист Сергей Ковалец, который в 2012-2015 годах возглавлял молодежную сборную Украины, поделился впечатлениями от выступления национальной команды на Евро-2024, где она не смогла выйти из группы, и оценил ее перспективы.

«Матч с Бельгией? Это была игра, за которую точно не стыдно. Была ротация состава, было заметно желание. И стартовый состав, и схема игры, на мой взгляд, оправдали себя. Сборная начинала игру в пять защитников, ведь ей противостояло нападение, которое составляют игроки топ-уровня – Лукаку, Де Брюйне, Доку, Троссард. Возможно, замены следовало провести немножечко раньше. Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко – освежили игру, но где-то не хватило времени. Моменты были, но, к сожалению, не смогли забить мяч, который бы дал возможность продолжить выступление на Евро.

Мы едем домой, но с высоко поднятой головой, ведь также набрали четыре очка, боролись до последних секунд.

Что дальше? Осадок от невыхода в плей-офф Евро, конечно, остается, но сборная Украины на некоторое время все же смогла объединить вокруг себя всех украинцев в разных уголках мира. Два матча команда Реброва точно может занести себе в актив. У нас хорошая сборная, есть будущее», – рассказал Ковалец.

Ранее сообщалось, что в Англии назвали лучшую сборную групповой стадии Евро-2024.

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Сергей Ковалец сборная Украины по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: Footboom
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