Знаменитый Давид Вилья предсказал результат Испании на Евро-2024

Экс-форвард сборной Испании Давид Вилья, который является лучшим бомбардиров команды в ее истории, высказался о потенциале коллектива в плей-офф чемпионата Европы 2024.

«Думаю, Испания может пройти очень далеко. Своей игрой ребята дают нам повод для гордости. Я рад, что сейчас у команды есть реальный шанс вновь выиграть чемпионат Европы. Я верю в успех Испании, но победитель только один, добиться этого будет трудно. Посмотрим, получится ли продолжить в том же духе. Впереди игра со сборной Грузии, которая обязательно усложнит жизнь испанцам. Нужно идти к цели от матча к матчу», – заявил Вилья.

Как известно, сборная Испании, набрав 9 очков и девяти возможных, выиграла группу В Евро-2024, обыграв команды Италии, Хорватии и Албании.

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Испании 30 июня встретится с Грузией.

Ранее сообщалось, что в Англии назвали лучшую сборную групповой стадии Евро-2024.