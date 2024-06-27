Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
Андрею Лунину досталось за матч с Румынией
Завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу 2024.
После завершения групповой стадии Евро-2024 статистический портал WhoScored обнародовал список футболистов, которые получили самые низкие оценки по результатам игр на групповом этапе.
Самый низкий балл получил вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который пропустил три мяча в матче с Румынией (0:3). Оценка Андрея составила лишь 3.8 балла.
В десятку игроков с самыми низкими оценками попали также еще два украинца – Ефим Конопля 5.32 и Виктор Цыганков 5.72. Оба также на этом Евро играли лишь с румынами.
ТОП-10 худших футболистов группового этапа Евро-2024
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