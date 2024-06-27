Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024

Завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу 2024.

После завершения групповой стадии Евро-2024 статистический портал WhoScored обнародовал список футболистов, которые получили самые низкие оценки по результатам игр на групповом этапе.

Самый низкий балл получил вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который пропустил три мяча в матче с Румынией (0:3). Оценка Андрея составила лишь 3.8 балла.

В десятку игроков с самыми низкими оценками попали также еще два украинца – Ефим Конопля 5.32 и Виктор Цыганков 5.72. Оба также на этом Евро играли лишь с румынами.

ТОП-10 худших футболистов группового этапа Евро-2024