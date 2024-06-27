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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 21:24 |
2069
3

Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024

Андрею Лунину досталось за матч с Румынией

27 июня 2024, 21:24 |
2069
3
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу 2024.

После завершения групповой стадии Евро-2024 статистический портал WhoScored обнародовал список футболистов, которые получили самые низкие оценки по результатам игр на групповом этапе.

Самый низкий балл получил вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который пропустил три мяча в матче с Румынией (0:3). Оценка Андрея составила лишь 3.8 балла.

В десятку игроков с самыми низкими оценками попали также еще два украинца – Ефим Конопля 5.32 и Виктор Цыганков 5.72. Оба также на этом Евро играли лишь с румынами.

ТОП-10 худших футболистов группового этапа Евро-2024

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WhoScored сборная Украины по футболу чемпионат Европы по футболу оценки Андрей Лунин Ефим Конопля
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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pricolist
Як грали, такі й оцінки. Краще було б поменше розмов і грали з пристрастю, як грузини
Ответить
+3
Перець
Вітаємо найкращого воротаря на євро
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+2
AK.228
Пидарасня чистая
Ответить
0
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