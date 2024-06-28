Легенда МЮ назвал недостаток Евро-2024. При чем тут Гвардиола?

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказал мнение о значимости нынешнего чемпионата Европы в Германии, раскритиковав стиль игры многих ведущих сборных, в частности – Бельгии, Нидерландов, Англии и других.

«Похоже, все играют по одной системе. Даже при наличии так широко играющих футболистов, как Жереми Доку, в штрафную не идет ни одного кросса.

Я думаю, что игра стала намного более позиционной. Все пытаются забить идеальный гол. Думаю, что это вина Пепа [Гвардиолы] (смеется)! Он привнес это. Его команде удалось это освоить. Но всем остальным, похоже, трудно создавать явные моменты», – заявил Руни в эфире BBC.

Напомним, ранее стало известно, что в Англии назвали лучшую сборную групповой стадии Евро-2024.