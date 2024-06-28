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Испания
28 июня 2024, 05:09 | Обновлено 28 июня 2024, 05:17
281
0

Реал присматривается к основному защитнику сборной Италии

«Галактикос» могут подписать Риккардо Калафьори

28 июня 2024, 05:09 | Обновлено 28 июня 2024, 05:17
281
0
Реал присматривается к основному защитнику сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Калафьори

Мадридский «Реал» следит за 22-летним центральным защитником итальянской «Болоньи» и сборной Италии Риккардо Калафьори.

В стане мадридского клуба уверены в таланте игрока, который, напомним, не так давно стал исторической личностью для Италии, и готовы его способности развить.

В минувшем сезоне Калафьори принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 2 гола, сделал 6 ассистов. Контракт Риккардо с «Болоньей» рассчитан до лета 2027 года.

Риккардо Калафьори провел три матча за сборную Италии на групповом этапе Евро-2024.

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Риккардо Калафьори Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Юрій Остроумов Источник: La Gazzetta dello Sport
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