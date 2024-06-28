Реал присматривается к основному защитнику сборной Италии

Мадридский «Реал» следит за 22-летним центральным защитником итальянской «Болоньи» и сборной Италии Риккардо Калафьори.

В стане мадридского клуба уверены в таланте игрока, который, напомним, не так давно стал исторической личностью для Италии, и готовы его способности развить.

В минувшем сезоне Калафьори принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 2 гола, сделал 6 ассистов. Контракт Риккардо с «Болоньей» рассчитан до лета 2027 года.

Риккардо Калафьори провел три матча за сборную Италии на групповом этапе Евро-2024.