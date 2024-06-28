Легенда шведского тенниса высказался о слабых местах Джоковича

Шведский экс-теннисист Матс Виландер, который семь раз становился победителем турниров серии Grand Slam, высказал мнение об игре второй ракетки мира сербе Новаке Джоковиче.

«Чего мы не понимали, так это того, что в его игре на любом покрытии не было слабых мест. Думаю, всем потребовалось время, чтобы понять, что у него нет слабых мест. У Федерера есть слабости. У Надаля есть слабости. У Джоковича нет слабых мест», — заявил Виландер.

Как известно, Джокович, в активе которого 24 титула турниров серии Grand Slam, на Ролан Гаррос 2024 травмировал колено. Сейчас он форсирует восстановление, чтобы быть готовым к Уимблдону, который стартует 1 июля.

Ранее испанец Карлос Алькарас оценил свои шансы на повторение рекорда Новака Джоковича.