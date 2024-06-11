Алькарас оценил свои шансы на повторение рекорда Джоковича

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№2 АТР) высказался о своих шансы настичь серба Новака Джоковича по количеству побед в турнирах серии Grand Slam, которых у экс-лидера мирового тенниса, как и у Маргарет Корт, 24.

«Верю ли я, что смогу выиграть 24 турнира Grand Slam? Не знаю, но я надеюсь на это. Когда я разговаривал с Хуаном Карлосом (тренер Алькараса. – прим.) перед финалом, он сказал мне: «Ты будешь бороться за свой третий титул Grand Slam, и ты знаешь, насколько сложно выиграть мейджор, а у Джоковича их 24». Это невероятно. Сейчас я не могу об этом думать. Я просто хочу продолжать идти вперед и посмотрим, сколько турниров Grand Slam я выиграю до конца карьеры. Надеюсь, я доберусь до 24», – заявил Алькарас.

Напомним, в минувший уик-энд Карлос Алькарас в финале Ролан Гаррос обыграл немца Александра Зверева и впервые взял трофей на парижском мейджоре.

Алькарас завоевал третий титул Grand Slam. До этого Карлос становился победителем Открытого чемпионата США (2022) и Уимблдона (2023).

Ранее сообщалось, что названы составляющие триумфа Карлоса Алькараса на Ролан Гаррос 2024.