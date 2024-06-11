Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Названы составляющие триумфа Алькараса на Ролан Гаррос 2024
Ролан Гаррос
11 июня 2024, 12:45 | Обновлено 11 июня 2024, 13:04
140
0

Названы составляющие триумфа Алькараса на Ролан Гаррос 2024

Патрик Муратоглу – о победе испанца на кортах в Париже

11 июня 2024, 12:45 | Обновлено 11 июня 2024, 13:04
140
0
Названы составляющие триумфа Алькараса на Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Топовый французский тренер Патрик Муратоглу дал оценку победе испанца Карлоса Алькараса в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции.

«Триумф Карлоса Алькараса на Ролан Гаррос 2024 показывает, что можно выигрывать крупные турниры, даже находясь не в лучшей форме. Его победа – свидетельство исключительного таланта и разносторонности Карлоса. Он продемонстрировал ключевые навыки, победив Янника Синнера в полуфинале и Александра Зверева в финале: никогда не сдаваться и всегда брать себя в руки.

У каждого игрока бывают взлеты и падения, но главное – свести их к минимуму. Алькарас плохо сыграл против Синнера, но его психологическая стойкость имела решающее значение для победы над итальянцем, в то время как его игра в атаке против Зверева изменила исход финала в его пользу. Контроль над игрой путем игры в нападении, совершения победных и невынужденных ошибок определяет результат. Когда вы пассивны, игра не зависит от вас. Карлос всегда использует свой шанс. Он является примером важности веры и агрессии в теннисе. Его путь подчеркивает психологическую стойкость и умение оставаться в игре даже в трудные времена. Ладно, у парня хороший удар справа и слева, но он выигрывает крупные трофеи благодаря своей индивидуальности и стойкости», — заявил Муратоглу.

Ранее легендарный Рафаэль Надаль отреагировал на победу Алькараса на Ролан Гаррос.

По теме:
Легенда MotoGP поздравил Алькараса с победой на Ролан Гаррос
Рейтинг ATP. Синнер и Алькарас обошли Джоковича
Легендарный Надаль отреагировал на победу Алькараса на Ролан Гаррос
Карлос Алькарас (теннисист) Ролан Гаррос 2024 Патрик Муратоглу
Юрій Остроумов Источник: Tennis365
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известная российская теннисистка будет представлять другую страну
Теннис | 10 июня 2024, 18:03 8
Известная российская теннисистка будет представлять другую страну
Известная российская теннисистка будет представлять другую страну

Элина Аванесян вскоре получит гражданство Республики Армения

Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
Футбол | 11 июня 2024, 00:12 5
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины

«Милан» нацелился на Довбика

Трансфера не будет? Мичел уговорил звездного украинца остаться в Жироне
Футбол | 10.06.2024, 15:03
Трансфера не будет? Мичел уговорил звездного украинца остаться в Жироне
Трансфера не будет? Мичел уговорил звездного украинца остаться в Жироне
Перейдет к Зинченко? В Арсенале может сформироваться украинских дуэт
Футбол | 11.06.2024, 10:23
Перейдет к Зинченко? В Арсенале может сформироваться украинских дуэт
Перейдет к Зинченко? В Арсенале может сформироваться украинских дуэт
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 11.06.2024, 12:58
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
10.06.2024, 19:08 27
Футбол
Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт
Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт
10.06.2024, 11:06 9
Бокс
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
11.06.2024, 01:25 1
Бокс
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
10.06.2024, 04:12
Бокс
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
11.06.2024, 03:11 4
Футбол
На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024
На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024
10.06.2024, 10:21 8
Футбол
Нападающий Днепра-1 определился с новым клубом
Нападающий Днепра-1 определился с новым клубом
10.06.2024, 12:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем