Испания28 июня 2024, 02:29 |
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Лунин отреагировал на уход капитана Реала из команды
Украинец – о Начо Фернандесе
28 июня 2024, 02:29 |
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Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин публично обратился к уже бывшему капитану «галактикос» Начо Фернандесу.
34-летний испанец, как известно, принял решение уйти из «Реала» – он продолжит карьеру в клубе «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии.
«Замечательный капитан, замечательный пример для подражания!!!
Спасибо за все, Легенда!!!
Успехов в новом этапе, вы заслуживаете всего самого лучшего!!!», – написал Лунин в инстаграме.
Ранее сообщалось, что назван лучший голкипер Евро-2024 по количеству сейвов.
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