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  4. Лунин отреагировал на уход капитана Реала из команды
Испания
28 июня 2024, 02:29 |
268
0

Лунин отреагировал на уход капитана Реала из команды

Украинец – о Начо Фернандесе

28 июня 2024, 02:29 |
268
0
Лунин отреагировал на уход капитана Реала из команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Начо Фернандес

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин публично обратился к уже бывшему капитану «галактикос» Начо Фернандесу.

34-летний испанец, как известно, принял решение уйти из «Реала» – он продолжит карьеру в клубе «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии.

«Замечательный капитан, замечательный пример для подражания!!!

Спасибо за все, Легенда!!!

Успехов в новом этапе, вы заслуживаете всего самого лучшего!!!», – написал Лунин в инстаграме.

Ранее сообщалось, что назван лучший голкипер Евро-2024 по количеству сейвов.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Начо Фернандес
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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