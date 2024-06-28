Лунин отреагировал на уход капитана Реала из команды

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин публично обратился к уже бывшему капитану «галактикос» Начо Фернандесу.

34-летний испанец, как известно, принял решение уйти из «Реала» – он продолжит карьеру в клубе «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии.

«Замечательный капитан, замечательный пример для подражания!!!

Спасибо за все, Легенда!!!

Успехов в новом этапе, вы заслуживаете всего самого лучшего!!!», – написал Лунин в инстаграме.

Ранее сообщалось, что назван лучший голкипер Евро-2024 по количеству сейвов.